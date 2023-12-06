Брітні Спірс не хоче миритися з батьком, попри його проблеми зі здоровʼям

Раніше стало відомо, що Джеймі Спірсу ампутували ногу.

Американська співачка Брітні Спірс не хоче миритися зі своїм батьком Джеймі Спірсом, попри те, що його здоров'я погіршилося через ампутацію ноги. Про це пише Page Six.

Кілька інсайдерів розповіли, що повідомлення про те, що артистка хоче воззʼєднатися зі своїм батьком, є неправдою.

TMZ напередодні повідомило, що Брітні "сумує" за батьком, і навіть планувала іноді надсилати йому гроші, щоб допомогти.

Джеймі Спірс Фото: Getty Images

Проте наразі повідомляється, що співачка "ніколи не пробачить йому зловживань і травм, які він завдав".

Крім суперечок щодо грошей, Брітні Спірс також розповіла, що батько називав її товстою і нібито обмежував споживання курки та консервованих овочів протягом двох років.

Артистка також розкритикувала свого "жахливого" батька за те, що він примусив її до реабілітації у 2014 році від "залежності від креку та героїну".

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Восени 2021 Брітні звільнилася від опіки свого батька, яка тривала близько 13 років. Майже одразу після цього співачка вийшла заміж за свого бойфренда Сема Асгарі та навіть завагітніла. Проте дитину Спірс втратила внаслідок викидня. А влітку 2023 стало відомо про розлучення пари.

Нагадаємо, батьку Брітні Спірс ампутували ногу.

Також Фокус писав про 42-й день народження Брітні Спірс.