Себастьян Стен у ролі майбутнього президента: перші кадри з фільму про Дональда Трампа

Новий фільм про майбутнього 45-го президента США розповість про те, як він будував свій бізнес у сфері нерухомості.

41-річного актора Себастьяна Стена, зірку фільмів Marvel і серіалу "Пем і Томмі" бачили в Торонто на зйомках фільму "Учень" про Дональда Трампа. Стен зіграє молодого Дональда, коли він був забудовником, був одружений з Іваною Трамп і знімався в "Сам удома". Про це пише Deadline.

До акторського складу приєднається 44-річна зірка серіалу "Спадщина" Джеремі Стронг, який грає покійного адвоката і наставника Трампа Роя Кона, і номінована на "Оскара" актриса Марія Бакалова, 27 років, яка зіграє покійну колишню дружину Трампа Івану Трамп.

Стен у Торонто продемонстрував приголомшливу схожість із майбутнім 45-м президентом США. Папараці зняли його в пишній світлій перуці, зшитому на замовлення синьому костюмі та пальто.

Себастьян Стен у ролі Дональда Трампа

Виробництво фільму режисера Алі Аббасі почалося раніше цього тижня.

Картина отримала назву "Учень" і розповідатиме про молодого Трампа, а також досліджуватиме "владу та амбіції, які відбуваються у світі корупції та обману".

"Це історія наставника і протеже, що оповідає про походження американської династії. Наповнений неймовірними персонажами, він розкриває моральну і людську ціну культури, що визначається переможцями і переможеними", — сказано в синопсисі картини.

Зйомки фільму про Трампа в Торонто

Сценарій до фільму написав письменник Габріель Шерман, який написав 2014 року книжку "Найгучніший голос у кімнаті: як геніальний і пихатий Роджер Ейлс побудував Fox News — і розділив країну".

Згодом книжку було адаптовано в мінісеріал Showtime "Найгучніший голос" 2019 року.

Дональда Трампа впродовж десятиліть пародіювали в програмі "Суботнім вечором у прямому ефірі" каналу NBC, де в різні моменти цю роль грали такі актори, як Алек Болдвін, Даррел Хеммонд, Джейсон Судейкіс, Таран Кіллам і покійний Філ Гартман.

Дональд Трамп та Івана Трамп Фото: Getty Images

Тим часом експрезидент Дональд Трамп продовжує вести численні судові справи в кількох штатах, оскільки він залишається фаворитом на висунення на посаду президента від республіканської партії наступного року.

Чинний президент США Джо Байден заявив, що він би міг обмежитися одним терміном, якби 45-й президент Дональд Трамп не прагнув повернутися в Білий дім.

Байден пояснив, що знову балотуватиметься, бо вважає можливе повернення Трампа в Білий дім загрозою для американської демократії.