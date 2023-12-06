Періс Гілтон розкрила справжню причину, чому не змогла виносити дітей

Раніше зірка розповідала, що переймалася за безпеку через свою популярність.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон зізналася, що вирішила піти на сурогатне материнство, бо пережила травму в підлітковому віці. Про це пише Romper.

Мама двох дітей пояснила, що в неї все ще "дуже багато посттравматичних стресових розладів через те, що [вона] пройшла" в школі для проблемної молоді в Юті.

"Якщо я перебуваю в кабінеті лікаря, я отримую укол, будь-що, у мене буквально буде напад паніки, і я не зможу дихати", — розповіла Періс.

"Я просто знала, що це не буде здоровим ні для мене, ні для дитини, оскільки вона росте всередині людини, яка має таку сильну тривожність", — додала знаменитість.

Періс Гілтон із сином Феніксом Фото: Instagram/Paris Hilton

У 2020 році світська левиця заявила, що зазнала фізичного, сексуального та емоційного насильства під час майже річного перебування в школі.

Вона стверджувала, що частина передбачуваного жорстокого поводження включала примусові гінекологічні огляди, під час яких її затримували проти волі.

Школа раніше заявляла, що "не виправдовує та не заохочує будь-які форми насильства".

Періс Гілтон із сином Феніксом Фото: Instagram parishilton

Наразі Періс, яка одружена з Картером Реумом, виховує двох дітей — 10-місячного сина Фенікса та новонароджену доньку Лондон. Двоє спадкоємців зірки зʼявилися на світ завдяки сурогатним мамам.

Нагадаємо, Періс Гілтон розповіла про новонароджену доньку.

Також Фокус писав про святкування народження доньки Лондон у родині Періс Гілтон.