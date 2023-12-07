Роберт Паттінсон з вагітною коханою вийшов у світ (фото)

Зірка "Сутінок" та його дівчина Сьюкі Вотергаус очікують на народження першої дитини.

31-річна англійська співачка Сьюкі Вотергаус та її бойфренд Роберт Паттінсон, 37, уперше разом з'явилися на публіці після того, як вона повідомила, що чекає на першу дитину від актора. Про це пише Daily Mail.

Закохані були помічені разом зі своєю хорошою подругою Тейлор Свіфт у Нью-Йорку, коли троє відвідали нью-йоркську прем’єру фільму Йоргоса Лантімоса "Бідолахи".

Дівчина Роберта Паттінсона хизувалась своїм помітно округленим животом у білому смугастому топі, який сягав донизу, як сукня. Прозорі смужки підкреслювали її вигини, а глибокий виріз — декольте.

Вотергаус поєднала топ із широкими білими штанами та туфлями в тон, додавши до грудневого образу чорну куртку та шарф з візерунками.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон

Для прем’єри Роберт вибрав більш повсякденний образ. На ньому була червоно-біла сорочка з ґудзиками, яку він носив відкритою, а під нею була проста біла футболка.

Тейлор Свіфт, Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

На зірці "Сутінок" були чорні джинси та класичні кросівки Adidas, а коротке темне волосся він прикрив бейсболкою.

Зіркову пару, яка очікує на народження первістка, можна було побачити, коли вони виходили з чорного позашляховика, коли прибули на прем’єру, а після закінчення фільму їх помітили, коли вони виходили з театру DGA з Тейлор Свіфт поруч.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон Фото: Getty

Нагадаємо, чому Роберта Паттінсона не хотіли брати в "Сутінки".

Також Фокус писав про концерт Сьюкі Вотергаус, на якому вона підтвердила свою вагітність.