Стало відомо, як хвороба Брюса Вілліса вплинула на його стосунки з рідними

Голівудський актор страждає від деменції. Стан його здоровʼя лише погіршується.

Стало відомо, як деменція Брюса Вілліса впливає на його стосунки з родиною. Про це пише US Weekly.

Повідомляється, що хвороба американського актора ще більше зблизила його з рідними.

"Ніхто не знає, скільки Брюсу залишилося, а тому дівчата буквально вбирають кожен момент поряд з ним", — розповідає джерело, близьке до "міцного горішка".

Як відомо, стан актора доволі важкий, йому все складніше говорити. Проте його рідні люди підтримують актора. Дружина Брюса Емма Гемінг-Вілліс активно поширює інформацію про хворобу, підтримуючи людей, які також борються з цим. Колишня дружина Вілліса Демі Мур приходить у гості практично щодня, а також п'ять доньок актора — Румер, Скаут, Таллула, Евелін і Мейбл — усі вони проживають з Брюсом кожен момент, як останній.

"За ним доглядають цілодобово, поряд із ним завжди принаймні один член сім'ї", — додає інсайдер.

Брюс Вілліс з доньками від Демі Мур Фото: demimoore/instagram

На початку 2023 року стало відомо, що Брюс Вілліс страждає від деменції. Це сталося через 11 місяців після того, як у "міцного горішка" діагностували афазію — мовленнєвий розлад, що впливає на його когнітивні здібності.

Брюс Вілліс Фото: Getty Images

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса розповіла про радісну новину в їхній родині.

Також Фокус писав про те, чому Емма Гемінг-Вілліс відчуває провину.