Брітні Спірс відреагувала на новини про ампутацію ноги її батька (відео)

Судячи з усього, примирення між рідними людьми найближчим часом не буде.

42-річна американська співачка Брітні Спірс відреагувала на новини про ампутацію ноги її батька. Роликом зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Напередодні стало відомо, що Джеймі Спірсу довелося ампутувати ногу після зараження інфекцією, і він "погано почувається", за словами інсайдера.

Були суперечливі твердження про те, чи є надія на те, що Брітні та її батька зможуть налагодити напружені стосунки на фоні кризової ситуації.

Однак артистка не висловила жодного натяку на хвилювання в Instagram, опублікувавши архівні кадри, на яких вона та її менеджер Кейд Гадсон перебувають у відпустці.

Відео було знято влітку 2023, коли Брітні та Кейд, які є найкращими друзями та професійними партнерами, відпочивали в Мексиці.

Брітні Спірс та Кейд Гадсон

На одному з кліпів Брітні та Кейд танцюють у приміщенні. Співачка демонструє зелене бікіні, а її менеджер — без сорочки. Традиційно артистка вимкнула коментарі до допису.

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Брітні Спірс з родиною Фото: Getty Images

Попри те, що раніше повідомлялося, що Спірс хоче допомогти батьку та знайти з ним спільну мову, згодом інсайдери це спростували. А тепер співачка сама демонструє свою байдужість.

Нагадаємо, мама Брітні Спірс намагається примиритися зі співачкою.

Також Фокус писав про ймовірне захворювання Брітні Спірс.