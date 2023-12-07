Як підвищити рівень вітаміну D взимку: 5 корисних порад

У холодну пору року отримати необхідну дозу "вітаміну сонця" особливо складно. Скориставшись цими порадами, ви зможете оптимізувати споживання вітаміну D навіть узимку, коли через хмари практично не видно сонця.

Оскільки взимку небо щільно затягнуте хмарами, проблема засвоєння необхідного вітаміну D із сонячного світла стає більш явною. Однак не дозволяйте похмурій погоді знизити споживання найважливіших поживних речовин. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати необхідну дозу вітаміну D навіть похмурого зимового ранку. Про це пише OnlyMyHealth.

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Частіше гуляйте на свіжому повітрі

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Візьміть за звичку здійснювати тривалі прогулянки під час обідньої перерви або ходіть вранці на роботу пішки. Навіть у похмурі дні вплив природного світла може сприяти підвищенню рівня вітаміну D. Намагайтеся проводити на відкритому повітрі щонайменше 20-30 хвилин і постарайтеся оголити обличчя і руки, щоб максимізувати поглинання сонячного світла.

Намагайтеся отримувати максимум сонячного світла

Плануйте свої справи на свіжому повітрі в години пік сонячного світла, зазвичай це близько полудня. У цей час сонячне проміння більш пряме, що збільшує ймовірність того, що ваша шкіра буде синтезувати вітамін D, незважаючи на щільні хмари.

Організуйте простір

Організуйте свій будинок або робоче місце так, щоб у ньому було якомога більше природного світла. Частіше перебувайте біля вікон і відкрийте жалюзі, щоб впустити сонячне світло. Це може бути особливо корисно для тих, хто працює в приміщенні протягом тривалого часу.

Їжте продукти, багаті на вітамін D

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Розширте свій раціон продуктами з високим вмістом вітаміну D, такими як жирна риба (лосось, скумбрія), збагачені молочні продукти та яєчні жовтки. Хоча отримати достатню кількість вітаміну D тільки з їжі складно, поєднання харчових джерел із впливом сонячного світла може сприяти задоволенню ваших потреб.

Використовуйте добавки

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем з приводу добавок вітаміну D, особливо якщо вам складно отримати його від сонячного світла та їжі. Добавки можуть стати надійним джерелом цього найважливішого вітаміну, забезпечуючи задоволення щоденних потреб навіть узимку.

Пам'ятайте, що підтримання адекватного рівня вітаміну D має вирішальне значення для загального стану здоров'я, підтримання міцності кісток, імунної системи та настрою. Скориставшись цими порадами, ви зможете оптимізувати споживання вітаміну D, навіть узимку, коли хмари щільно закривають сонячні промені.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.