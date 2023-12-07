Коштовності дружини Наполеона: таємниця зникнення тіари Жозефіни

Після виходу на екрани історичного блокбастера Рідлі Скотта, знову багатьох зацікавило, куди зникли безцінні кольє і тіара імператриці Жозефіни.

Блокбастер "Наполеон" Рідлі Скотта викликав бурхливі дискусії серед істориків, нагадав про кохання між Жозефіною та Наполеоном, а також про більш матеріальні речі. Таких, як, кольє і тіара імператриці, які вона носила під час коронації 1804 року. Після 1930-х коштовності зникли. Про це пише Daily Mail.

Намисто і тіару, які, як стверджується, носила гламурна імператриця Жозефіна, продала сімейна ювелірна фірма Ogden з Харрогейта в 1930-х роках.

Але ніхто не знає, де сьогодні знаходяться ці чудові історичні прикраси.

Полотно Жака-Луї Давида Фото: Wikipedia

"Було б дуже цікаво дізнатися, що з ними трапилося", — сказав співвласник Роберт Огден, який разом із братом Беном представляє п'яте покоління, що керує сімейною фірмою.

Діамантове кольє Жозефіни Бонапарт купив 1933 року їхній двоюрідний дідусь капітан Вільям Огден. У газетній вирізці від 22 грудня того ж року йдеться про те, що намисто купили за "ціну, яка не розголошується, але, як кажуть, обчислюється тисячами фунтів".

У статті цитують слова представника сім'ї Огден, який зазначає, що це "чудова гама діамантів, і вони перебувають у старовинній золотій оправі того періоду". Кольє, як він згадує, зберігалися в червоному шкіряному футлярі з вигравіруваною короною і літерою "J" внизу. Придбали кольє у якогось "французького джерела" в Лондоні.

А діамантова тіара була виготовлена для Жозефіни, яку на великому екрані зіграла Ванесса Кірбі, для імператорської коронації 1804 року.

Вона була усипана 1040 діамантами і важила понад 250 каратів.

Повідомляється, що тіару продала компанія Огденів якійсь "титулованій дамі", щоб вона носила її на коронації Георга V1 1937 року.

Тіара Жозефіни Фото: Wikipedia

Огден сказав, що аристократичним покупцем, як повідомляється, був сер Роберт Монд, британський хімік і археолог.

Сер Роберт помер 1938 року, а його вдова Марія-Луїза продала діадему ювелірній компанії Van Cleef & Arpels 1948 року.

Фірма рекламувала її як "подарунок" Наполеона його дружині Жозефіні і показувала в рекламі компанії.

Тіару також позичали княгині Монако Грейс, яка носила її на Балу століття, присвяченому 100-річчю Монте-Карло в травні 1966 року.

Роуз Кеннеді, мати президента Джона Кеннеді, також позичила тіару свого часу.

1969 року тіару представили на великій паризькій виставці, присвяченій 200-річчю від дня народження Наполеона.

Знаменита тіара з часом покинула колекцію фірми, але куди вона поділася — невідомо.

Однак тепер виникли сумніви щодо того, чи справді ця тіара належала Жозефіні. Французькі історики зазначають, що та прикраса, яку називали "тіарою Жозефіни", відрізняється від тієї, що була зображена на картинах, і особливо на коронаційному полотні Жака-Луї Давида, замовленому Наполеоном.

Жозефіна на полотні Жака-Луї Давида Фото: Wikipedia

Кажуть, що на створення картини пішло кілька років, і більша частина її була написана по пам'яті.

І саме цим зображенням керувалися художники з костюмів фільму Рідлі Скотта "Наполеон", створюючи коронаційні прикраси для Ванесси Кірбі.

Хоч би яка була правда, але сім'я Огден і зараз намагається з'ясувати, що сталося з двома історичними предметами, які пройшли через їхню фірму багато десятиліть тому.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію старовинної тіари Стратморські троянди, яку через 100 років приміряла Кейт Міддлтон.