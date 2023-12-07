Втомлюєтеся і постійно все забуваєте? 6 продуктів, які допоможуть поліпшити роботу мозку

Складнощі на роботі, щільний графік і постійна метушня можуть вплинути на роботу мозку. Включивши ці продукти у свій щоденний раціон, ви зможете впоратися із розумовою втомою та зберегти гостроту розуму.

Іноді буває так, що через сильну втому, ви втрачаєте здатність зосереджуватися і ясно мислити. Але вихід є. Доброю новиною є те, що певні продукти можуть допомогти в боротьбі з розумовою втомою і дати вашому мозку енергію та поживні речовини, необхідні для його правильного функціонування. Включіть ці продукти до свого раціону, щоб поліпшити свої когнітивні функції та пам'ять. Про це пише OnlyMyHealth.

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Чорниця

Фото: Pixabay

Відомо, що чорниці, які містять велику кількість антиоксидантів, покращують пам'ять і когнітивні здібності. Ці крихітні ягоди допомагають захистити мозок від окислювального стресу, зменшуючи наслідки розумової втоми.

Жирна риба

Жирні кислоти омега-3, які в достатку містяться в жирній рибі, такій як лосось і форель, необхідні для здоров'я мозку. Ці жири відіграють вирішальну роль у побудові та підтримці клітин мозку, сприяючи кращій концентрації та ясності розуму.

Чорний шоколад

Фото: Freepik

Побалуйте себе темним шоколадом (із вмістом какао не менше 70%), щоб розбудити ваш мозок. Темний шоколад містить флавоноїди, кофеїн та антиоксиданти, які можуть поліпшити когнітивні функції та підняти настрій без надмірної кількості цукру, що міститься в молочному шоколаді.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та насіння чіа багаті поживними речовинами, такими як жирні кислоти омега-3, вітамін Е та антиоксиданти. Вибираючи ці багаті поживними речовинами продукти на перекус, ви зможете забезпечити стійку енергію і впоратися з розумовою втомою протягом дня.

Листова зелень

Фото: Freepik

Їжте шпинат, капусту та іншу листову зелень, щоб отримати багатий поживними речовинами засіб від розумової втоми. Ці овочі багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які підтримують загальне здоров'я мозку.

Цільнозернові продукти

Вибирайте цільнозернові продукти, такі як кіноа, коричневий рис та овес, які повільно перетравлюються і не сприяють різкому стрибку цукру в крові. Цей постійний запас енергії допомагає зберігати концентрацію і запобігає різким перепадам, пов'язаним із продуктами з високим вмістом цукру.

Пам'ятайте, що збалансоване і різноманітне харчування в поєднанні з регулярною фізичною активністю і достатнім сном має важливе значення для загального благополуччя. Включивши продукти, що зміцнюють роботу мозку, у свій щоденний раціон, ви зможете впоратися з розумовою втомою і зберегти когнітивні здібності.

Нагадаємо, поліфеноли або природні сполуки в сирому меді можуть лікувати запалення в гіпокампі, структурі мозку, що відповідає за спогади.

Раніше Фокус писав про те, що є кілька спецій, які можуть допомогти боротися із запаленням, поліпшити когнітивні функції, зміцнити здоров'я серця і навіть допомогти схуднути

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.