Покращує травлення і пам'ять: 6 властивостей меду для здоров'я

Універсальний інгредієнт, який можна знайти майже на кожній кухні, мед — один із найпопулярніших натуральних підсолоджувачів. Але мед відомий не тільки чудовим солодким смаком, а й дивовижними властивостями для здоров'я.

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Якщо виходити зі згадок у вавилонських, єгипетських та індійських писаннях, то мед відомий людству приблизно з 2100 р. до н.е. Мед буває різних сортів залежно від типу рослини, часу збору врожаю та регіону походження. Ці фактори також визначають його специфічний відтінок золотистого кольору, текстуру і смак. Про це пише Lifestyle Asia.

Натуральний підсолоджувач у чистому вигляді, який розливають у пляшки і продають одразу після отримання зі стільників без будь-якої обробки, відомий як мед-сирець. Він не піддається жодній зовнішній, тепловій обробці або пастеризації.

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Насичений антиоксидантами, фітохімічними речовинами, флавоноїдами та аскорбіновою кислотою, сирий мед не тільки смачний, а й корисний для здоров'я. За даними Medical News Today (MNT), інші природні підсолоджувачі, як-от агава або кленовий сироп, містять велику кількість фруктози порівняно із сирим медом. Отже, вони не такі хороші для нашого організму, особливо для печінки.

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Крім того, сирий мед не підсолоджений звичайними цукрами, такими як фруктоза і глюкоза, але містить складні й рідкісні цукри: ізомальтулозу, коджібіозу, трегалозу і мелецитозу. Це особливо корисно для діабетиків, оскільки сирий мед знижує резистентність до інсуліну та корисний для кишечника.

Крім корисних цукрів, мед також містить багато біоактивних молекул, як-от поліфеноли та флавоноїди, що мають корисні для здоров'я властивості, включно з антибіотичними. Він також захищає організм від пошкодження вільними радикалами, яке може призвести до серцево-судинних захворювань й різних запалень.

Контролює рівень цукру в крові

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nutrition Reviews, було проведено кілька випробувань за участю 1105 здорових людей, які замінили цукор медом у своєму раціоні. Це призвело до зниження рівня цукру в крові натщесерце. Доведено, що мед покращує контроль рівня цукру в крові та ліпідний профіль організму порівняно з рафінованим цукром.

Це дослідження, проведене в липні 2023 року, також показало, що вживання сирого, необробленого меду покращує глікемічний контроль у діабетиків, за умови підтримання здорової дієти.

Знижує рівень холестерину

Згідно зі звітом, опублікованим у MNT, деякі різновиди сирого меду особливо корисні для зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), який відомий як поганий холестерин.

Тригліцериди, високий рівень яких може негативно позначитися на здоров'ї серця, також знижуються при вживанні натурального меду.

Має антисептичні та антибактеріальні властивості

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Сирий мед відомий своїми протигрибковими та протизапальними властивостями. Його можна навіть використовувати місцево на ранах, але потрібно дотримуватися обережності, оскільки нанесення сирого меду безпосередньо на синці може викликати алергію.

Покращує здоров'я кишечника

За даними Healthline, сирий мед містить пробіотики. Це дає змогу процвітати добрим бактеріям у кишечнику, що сприяє поліпшенню травлення.

Лікує застуду та кашель

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Згідно з дослідженням 2021 року, опублікованим у Національній медичній бібліотеці США, сирий мед корисний під час лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів, як-от застуда і кашель. Він також вважається дешевою й натуральною альтернативою антибіотикам.

Покращує пам'ять

За даними Healthline, поліфеноли або природні сполуки в сирому меді можуть лікувати будь-яке запалення в гіпокампі, структурі мозку, що відповідає за спогади. Таким чином, мед запобігає порушенням, пов'язаним із когнітивним навчанням і пам'яттю.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.