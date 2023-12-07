Донька Моніки Беллуччі показала кадри фотосесії в Нью-Йорку (фото)

Дева приміряла чорну сукню з розрізом, продемонструвавши свої ноги.

19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель показала кадри з фотосесії в Нью-Йорку. Знімки донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя опублікувала в Instagram з понад 1 млн підписників.

Зокрема, Дева позувала на фоні хмарочосів та нью-йоркського сонця. Вона приміряла чорну сукню з розрізом на нозі та відкритими плечима. Волосся спадкоємиці колишнього зіркового подружжя було розпущене. Вона зробила легкий макіяж.

"Нью-Йорк, Нью-Йорк!" — підписала кадри їхня авторка Люсія. Вона не вперше фотографує Деву.

Дева Кассель

"Красуня Дева", "Інші просто прекрасні, ти ангел", "Дева найкрасивіша з усіх!!!!" — реагують на зйомку юної моделі її фоловери в соцмережі.

Зазначимо, що французький актор Венсан Кассель та італійка Моніка Беллуччі розлучилися у 2013 році. Від їхнього союзу, окрім Деви, підростає донька Леоні, яка набагато менш медійна, ніж її старша сестра, яка активно будує карʼєру моделі та знімається в кіно.

Наразі старша спадкоємиця Беллуччі та Касселя зустрічається із Саулом Нанні — італійським актором та моделлю.

Нагадаємо, Дева Кассель позувала топлес для глянцю.

Також Фокус писав про появу доньки Моніки Беллуччі на обкладинці Elle.