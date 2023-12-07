Актора серіалу "Спіймати Кайдаша" мобілізували в армію

Актор не відмовляється захищати Україну на фронті

37-річного актора відомого роллю Василя в серіалі "Спіймати Кайдаша" Ярослава Безкоровайного мобілізували до лав ЗСУ. Як пише видання 24 канал, акторові нещодавно вручили повістку.

У коментарі Ярослав зізнався, що не планує ховатися від свого обов'язку і впевнено піде служити на фронт.

Наразі актор уже встиг пройти попередню медичну комісію, яка дала висновок щодо придатності актора до служби в ЗСУ.

Нині Безкоровайний чекає сигналу з військкомату.

Відомо, що останні роки перед початком війни в Україні Ярослав жив і працював у Дніпрі. Однак коли почалося вторгнення з родиною він повернувся на батьківщину в рідні Бережани, що на Тернопільщині. Там він активно займався волонтерською діяльністю разом зі своїми іншими колегами по сцені.

Також відомо, що Ярослав Безкоровайний одружений і має двох дітей — доньку та сина.

Нагадаємо, 83-річний Чак Норісс показав кадри зі свого нового бойовика.