Фільму "Чаклунка 3" бути: Анджеліна Джолі злила подробиці продовження

Акторка не приховує, що знову зіграє головну роль

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що у світ вийде ще одна частина фільму "Чаклунка". Про це вона розповіла в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Роль Джолі у образі Малефісента набула неабиякого резонансу. Вже багато років образ в якому зʼявилася акторка у фільмі продовжує лідирувати як образ для святкування Хеллоувіна.

Перша частина пригодницько-драматичного фільму вийшла у 2014 році. Тоді її режисером був Роберт Стромберг. В основу ліг сюжет казки Шарля Перро "Спляча красуня". Фільм набув неабиякої популярності і навіть був номінований на Оскар.

Після дебюту стало відомо, що у світ вийде друга частина фільму. Продовження першої частини вийшло у світ аж через 5 років — у 2019 році. Тоді режисером став Хоакімом Роннінґо.

І хоч розробники очікували такого ж успіху нової стрічки, все ж фільм мав гірший прокат.

Звісно шанувальники фільму чекали звістки про третю частину фільму, хоча і боялися, що розробники не наважаться її знімати.

За інформацію ЗМІ, новим режисером стане Жауме Кольєт-Серра. Звісно ж у фільмі з’явиться Анджеліна Джолі. Цю інформацію вона підтвердила в інтерв’ю. Акторка не вдається в подробиці. Однак, судячи з усього підготовка вже розпочалась.

Орієнтовно фільм очікується у 2024 році. Однак точної дати його виходу поки немає.

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