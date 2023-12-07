"Ми зблизилися": Геллі Беррі розповіла про дружбу з Анджеліною Джолі

Знаменитості обговорювали свої колишні шлюби.

57-річна американська акторка Геллі Беррі відверто розповіла про свій "непростий початок" співпраці з Анджеліною Джолі, 48, та про те, як вони врешті "зблизилися". Про це пише Variety.

У новому інтерв’ю володарка "Оскара" розповідає про майбутній фільм "Мод проти Мод", у якому вона знімається та продюсує разом із Джолі.

Фільм, описаний як "Містер і місіс Сміт зустрічає місію нездійсненну" з комедійним відтінком, перенесе двох жінок по всьому світу.

Беррі сказала, що вона з нетерпінням чекає, щоб показати Джолі "фізично та інтелектуально" у фільмі, але визнає, що їхні початкові взаємодії не були зовсім гладкими.

Геллі Беррі та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

"У нас був непростий початок, і я думаю, що це добре послужить нам під час нашого спільного часу перед екраном", — ділиться Беррі.

Хоча вона не хоче розкривати, що саме призвело до їхніх непорозумінь, Беррі каже, що шанувальникам доведеться почекати, щоб почути цю історію, але обіцяє, що вона "хороша".

"Ми багато говорили про розлучення та колишніх. Ми зблизилися, скажімо так", — зізнається 57-річна американська акторка.

Як відомо, Джолі була тричі заміжня: за акторами Джонні Лі Міллером, Біллі Бобом Торнтоном і Бредом Піттом. У неї з третім чоловіком підростає шестеро дітей, і вони пережили тривалий процес розлучення за сім років.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Беррі також була тричі одружена: з Девідом Джастісом, Еріком Бенетом і Олів’є Мартінесом, з яким у неї спільний син Масео-Роберт. Акторка також є мамою доньки Нахли від колишнього Габріеля Обрі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі заінтригувала продовженням свого популярного фільму.

Також Фокус писав про нове інтервʼю Анджеліни Джолі.