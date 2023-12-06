Анджеліна Джолі зізналася, що в неї немає соціального життя
Знаменитість називає дітей своїми найближчими друзями.
В Анджеліни Джолі небагато друзів, зізнається вона, але акторка завжди може розраховувати на своїх дітей. Про це вона розповіла в новому інтерв’ю WSJ.
Шестеро дітей знаменитості — 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 18-річна Захара, 17-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс і Вів’єн — "найближчі" для неї, оскільки сім’я продовжує "зцілюватися" після розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.
"Вони найближчі люди для мене та мого життя, і вони мої близькі друзі", — зізналася зірка фільму "Вічні".
"Ми семеро дуже різних людей, і це наша сильна сторона", — додала вона.
Багатодітна мама зізналася, що насправді в неї немає соціального життя. Разом з цим акторка не зацікавлена в романтичних зустрічах.
"Я зрозуміла, що мої найближчі друзі — біженці", — додала Джолі.
Акторка подала на розлучення з Піттом у 2016 році, незабаром після того, як його звинуватили в жорстокому поводженні зі зіркою фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" і двома їхніми дітьми на борту приватного літака.
ФБР розслідувало ці заяви, але вирішило не порушувати кримінальних звинувачень. Бред заперечував усі заяви колишньої коханої.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі вперше вийшла у світ після конфлікту сина Пакса з батьком.
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