Анджеліна Джолі зізналася, що в неї немає соціального життя

Знаменитість називає дітей своїми найближчими друзями.

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В Анджеліни Джолі небагато друзів, зізнається вона, але акторка завжди може розраховувати на своїх дітей. Про це вона розповіла в новому інтерв’ю WSJ.

Шестеро дітей знаменитості — 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 18-річна Захара, 17-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс і Вів’єн — "найближчі" для неї, оскільки сім’я продовжує "зцілюватися" після розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

"Вони найближчі люди для мене та мого життя, і вони мої близькі друзі", — зізналася зірка фільму "Вічні".

"Ми семеро дуже різних людей, і це наша сильна сторона", — додала вона.

Анджеліна Джолі

Багатодітна мама зізналася, що насправді в неї немає соціального життя. Разом з цим акторка не зацікавлена в романтичних зустрічах.

"Я зрозуміла, що мої найближчі друзі — біженці", — додала Джолі.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Акторка подала на розлучення з Піттом у 2016 році, незабаром після того, як його звинуватили в жорстокому поводженні зі зіркою фільму "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" і двома їхніми дітьми на борту приватного літака.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

ФБР розслідувало ці заяви, але вирішило не порушувати кримінальних звинувачень. Бред заперечував усі заяви колишньої коханої.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вперше вийшла у світ після конфлікту сина Пакса з батьком.

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