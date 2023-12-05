Пластичний хірург назвав головний недолік обличчя Анджеліни Джолі

Анджеліна є ідеалом для мільйонів людей, однак насправді і вона не застрахована від вад.

Related video

Навіть знаменитості з ідеальною зовнішністю, на яких хочуть бути схожими їхні шанувальники по всьому світу, мають свої недоліки. Не стала винятком і визнана красуня та одна з найсексуальніших жінок планети Анджеліна Джолі. Що з нею не так, розповів всесвітньо відомий лицьовий хірург доктор Брайан Мендельсон під час інтерв'ю в подкасті Face by Alex Pike.

Важливо

Вражаюча схожість: з'явилися перші фото Анджеліни Джолі в ролі Марії Каллас

"Жінки люблять Анджеліну Джолі, я не зовсім розумію, чому. У неї не дуже хороша кісткова структура скроні. Ще одна її особливість — її обличчя несиметричне. І було б непогано переконати людей не зациклюватися на асиметрії, тому що всі асиметричні. Люди помічають асиметрію в себе, але не помічають її в інших", — заявив він.

Алекс, медсестра-косметологиня, додала, що пацієнти, стурбовані асиметрією, — це "одна з найчастіших речей", яку вона чує під час консультацій.

Обличчя актриси не може похвалитися симетрією, вважають експерти Фото: 24 Канал

Разом з тим Мендельсон похвалив губи актриси.

"У неї були губи батька до того, як з'явилися філери. У всякому разі, вона, ймовірно, допомогла індустрії наповнювачів!" — зазначив доктор, маючи на увазі, що Енджі ніколи не вдавалася до збільшення губ, але, сама того не усвідомлюючи, підштовхнула до цієї процедури мільйони жінок, які були незадоволені своїми губами.

Доктор Мендельсон — не перший знаменитий хірург, який вказує на асиметричну зовнішність Анджеліни.

2021 року лондонський естетичний і реконструктивний хірург доктор Осман Башир Тахір поділився публікацією про нерівне обличчя голлівудської зірки.

"Справа не в симетрії! Багато клієнтів вважають, що краса, естетика і скульптура обличчя пов'язані із симетрією, хоча насправді це зовсім не так! Досягнення гармонії профілю є особистим, індивідуальним і не ґрунтується на симетрії", — наголосив лікар.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі знялася для Vogue в ефектній фотосесії і дала відверте інтерв'ю.