Таролог розповіла про пророчу пісню Макса Барських, яка дає відповідь, коли закінчиться війна

Таролог переконана, що співак має гарну інтуїцію

Відома українська таролог Яна Пасинкова, яка здобула перемогу на шоу "Битва екстрасенсів" розповіла, що одна з пісень Макса Барських пророкує майбутнє. Про це вона розповіла у своєму ютуб-каналі.

Зокрема, таролог відповідала на запитання підписників щодо магічних здібностей Олі Полякової, яка нещодавно повідомила, що відчуває кінець війни в Україні вже цією весною. Мова йшла про те, чи можна їй довіряти. На що таролог відповіла, що в нинішніх умовах, кожна людина має певні відчуття, інтуїцію на які можна покладатися. Однак ніхто не може точно підтвердити зараз чи це правда, поки не настане цей період.

Однак таролог відзначила, що інша зіркова людина, а саме 33-річний співак Макс Барських написав пісню, яка дійсно має пророцтво. Яна Пасинкова також відзначила, що незабаром всі про це зрозуміють. Мова йде про пісню "Буде весна" написана у 2022 році.

"Пісня написана Максом Барських "І буде весна, і ми стоїмо до кінця. Вона пророча і ви це побачите. Я думаю людина дуже добре і тонко відчуває цей світ", — заявила таролог.

Якщо звернутися до слів пісні, то вже зараз можна побачити певні збіги.

"Місто в огні, серце болить, втомлює бій і ворог не спить. Кулі летять поки падає сніг. І ворог лежить, мовчить". Ці слова переплітаються з подіями, які українці переживали взимку 2022 року.

"Ночі без сну, нам не холодно. Чекає сім’я на околицях, Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля", — це наступні рядки пісні, які також символізують холодну та складну зиму, яка видалася через постійні обстріли мирних міст та знеструмлення енергетичних об’єктів країни.

"Хай буде весна, Поки ми стоїмо до кінця, І нас не зламає війна, Наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна це наша земля", — судячи з усього саме ці слова таролог вважає пророчими. Якщо вірити її припущенням, то судячи з усього перемогу у війні українцям варто чекати саме весною.

Нагадаємо, тарологиня назвала справжню причину розлучення Миколи Тищенка.