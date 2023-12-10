Важко довіряти: Брітні Спірс йде на примирення з мамою і сестрою

Після 13-річної опіки батька артистка розірвала звʼязки з найближчими людьми.

42-річна американська співачка Брітні Спірс йде на примирення зі своєю мамою. Про це пише Page Six.

Інсайдери повідомляють, що артистці важко знову довіряти рідним, проте вона намагається налагодити стосунки.

"Маленькими кроками. Усі довкола Брітні поводяться дуже обережно, щоб не нашкодити возз'єднанню", — зізнається джерело, близьке до родини знаменитості.

Попри те, що батько досі залишається поза межею довіри Брітні, з мамою і сестрою є перспективи примирення.

"Брітні важко наразі довіряти людям, так з багатьма зірками, але їй ще важче після того, що сталося з нею", — додає джерело, маючи на увазі опіку батька Джеймі Спірса над співачкою. Вона закінчилася лише у 2021 році, після чого зірка сцени одружилася з давнім бойфрендом Семом Асгарі, проте пара вже розлучилася через рік після весілля.

Брітні Спірс з родиною Фото: Getty Images

Під час опіки Брітні не дозволяли вагітніти, повністю контролювали фінанси та в цілому обмежували свободу. Втім, згодом суд забрав у Джеймі Спірса всі ці повноваження.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Нагадаємо, батьку Брітні Спірс ампутували ногу, проте артистка не хоче йти з ним на примирення.

Також Фокус писав про рідкісне фото брата Брітні Спірс.