Необхідні для жінок: 7 продуктів, які можуть поліпшити репродуктивне здоров'я

Харчування відіграє дуже важливу роль у підтриманні фертильності, тому правильний вибір продуктів може позитивно вплинути на ваше репродуктивне здоров'я.

Якщо ви плануєте мати дітей, не важливо, в найближчому майбутньому або через кілька років, то маєте піклуватися про своє репродуктивне здоров'я. Харчування також відіграє важливу роль у підтриманні фертильності, тому що те, що ви їсте, може вплинути на якість ваших яйцеклітин. Багато жінок, які планують відкласти вагітність на більш пізній вік, заморожують яйцеклітини, однак, крім цього, важливо піклуватися про свій спосіб життя і правильно харчуватися, оскільки це допоможе підвищити ваші шанси на здорову вагітність. Про це пише OnlyMyHealth.

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Зелень

Фото: Freepik

Листова зелень, як-от шпинат і капуста, багата на фолієву кислоту, яка необхідна для синтезу і відновлення ДНК. Фолат є ключовою поживною речовиною, пов'язаною з нижчим ризиком дефектів нервової трубки у ембріонів, що розвиваються. Інститут фертильності Нового Орлеана повідомляє, що фолат важливий для жіночої фертильності як до, так і після зачаття.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та насіння чіа є чудовими джерелами корисних жирів, білків і мінералів. Ці продукти сприяють загальному репродуктивному здоров'ю, забезпечуючи необхідні поживні речовини для гормонального балансу.

Жирна риба

Жирні кислоти омега-3, які в достатку містяться в жирній рибі, як-от лосось і форель, відіграють вирішальну роль у репродуктивному здоров'ї. Ці незамінні жири підтримують гормональну регуляцію і позитивно впливають на якість яйцеклітин.

Ягоди

Фото: Freepik

Ягоди, як-от чорниця та малина, містять антиоксиданти, які допомагають боротися з окислювальним стресом, що негативно впливає на якість яйцеклітин. Антиоксиданти також відіграють роль у захисті яйцеклітин від пошкодження, повідомляє Американська асоціація вагітних.

Пісний білок

Додайте до свого раціону нежирні джерела білка, як-от курка, індичка й тофу. Білок необхідний для розвитку здорових яйцеклітин і підтримування здоров'я репродуктивної функції.

Цільнозернові продукти

Вибирайте цільнозернові продукти, як-от кіноа, коричневий рис та овес. Ці зерна містять складні вуглеводи, клітковину та необхідні поживні речовини, наприклад, вітаміни групи B, які мають вирішальне значення для репродуктивного здоров'я.

Молочні продукти

Фото: Freepik

Забезпечте достатнє споживання кальцію через молочні продукти або збагачені рослинні альтернативи. Кальцій життєво важливий для здоров'я кісток, а здорова кісткова система має вирішальне значення під час вагітності. Дослідження, опубліковане в журналі Endocrine Connections, також показало, що кальцій має важливе значення під час годування грудьми.

Хоча збалансована дієта дуже важлива для репродуктивного здоров'я, важливо зазначити, що індивідуальні потреби можуть відрізнятися. Проконсультуйтеся із сімейним лікарем або дієтологом, щоб отримати рекомендації, що ґрунтуються на вашому стані здоров'я та потребах організму. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя, який включає регулярні фізичні вправи, управління стресом і достатній сон, доповнює позитивний вплив повноцінного харчування на репродуктивне здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.