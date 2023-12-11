Княгиня Шарлін продемонструвала розкішну блискучу сукню (фото)

Монарша персона стала гостею заходу у столиці Франції.

Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на публіці в блискучій сукні. Знімками з нещодавньої події ділиться фонд дружини князя Альбера ІІ в Instagram.

Напередодні в Парижі відбувся традиційний Різдвяний бал в присутності "хресної" цього заходу, княгині Шарлін. Темою гала-вечора став "Столітній бал Ноеля". Аукціон, організований Sotheby's, зібрав кошти на користь Фонду княгині Шарлін з Монако та його проєктів з виховання дітей через цінності спорту.

"Фонд княгині Монако Шарлін хоче подякувати всім донорам та партнерам, які сприяли успіху цього випуску 2023 року", — зазначається на сторінці.

На заході мама двох дітей зʼявилася в неймовірній блискучій сукні з довгими рукавами. Вона додала до образу сережки та зробила легкий вечірній макіяж.

У ролі аксесуарів монарша персона обрала клатч у сріблястому металіку. А на її ногах були туфлі металевого відтінку.

Княгиня Монако Шарлін

"Красуня", "Сяєш, як завжди, княгине Шарлін, благослови тебе Господь", "Княгиня Шарлін, ти така красива і мила серцю!" — реагують на появу колишньої плавчині користувачі мережі.

Нагадаємо, княгиня Монако вийшла на публіку з двома дітьми.

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