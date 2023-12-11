Як зрозуміти, що вам не вистачає білка: 8 ранніх ознак

Достатня кількість білка надзвичайно важлива для нашого організму, тож уміння розпізнати початкові ознаки його дефіциту має вирішальне значення для вживання превентивних заходів щодо поліпшення харчування.

Білок є життєво важливим будівельним елементом людського організму та відіграє важливу роль у виконанні різних фізіологічних завдань. Однак багато людей відчувають дефіцит цього найважливішого макронутрієнта, навіть не підозрюючи про це. Розпізнавання цих ранніх симптомів має вирішальне значення для загального здоров'я та благополуччя. Ось вісім ранніх ознак того, що ви страждаєте від дефіциту білка. Про це пише OnlyMyHealth.

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М'язова слабкість і втома

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Однією з основних функцій білка є підтримка здоров'я м'язів. Якщо ви виявите, що відчуваєте незрозумілу м'язову слабкість, втому або загальне відчуття млявості, це може бути сигналом про те, що вашому організму недостатньо білка.

Стоншення та випадіння волосся

Білки життєво важливі для росту й підтримки волосся. Недостатнє споживання білка може призвести до стоншування та випадіння волосся. Якщо ви помітили значну зміну текстури й об'єму вашого волосся, варто замислитися про те, чи достатньо ви споживаєте білка.

Ламкі нігті

Дефіцит білка може проявлятися у вигляді ламких нігтів, які легко ламаються. Здорові нігті потребують балансу поживних речовин, включно з білком, для підтримання їхньої міцності й цілісності. Якщо ваші нігті схильні ламатися або розшаровуватися, це може бути ознакою недостатнього рівня білка.

Набряки

Фото: maskne

Білки допомагають регулювати баланс рідини в організмі. Якщо у вас часто набрякають руки, ноги або щиколотки, це може вказувати на дисбаланс рівня білка в організмі. Набряк виникає в разі скупчення рідини в тканинах.

Часті інфекції

Білки необхідні для міцної імунної системи. Якщо ви часто хворієте або дуже довго одужуєте від поширених інфекцій, це може бути ознакою того, що вашому організму бракує білка, необхідного для підтримки сильної імунної відповіді.

Труднощі з концентрацією уваги

Білки відіграють важливу роль у синтезі нейротрансмітерів, які мають вирішальне значення для когнітивної функції. Дефіцит білка може призвести до труднощів із концентрацією уваги, провалів у пам'яті й розумової втоми. Якщо ви помітили зниження своїх когнітивних здібностей, подумайте про те, чи достатньо у вашому раціоні білка.

Проблеми зі шкірою

Фото: Freepik

Білки сприяють підтримці еластичності й відновленню шкіри. Нестача білка може призвести до сухості та лущення шкіри й навіть сприяти розвитку шкірних захворювань. Якщо ви спостерігаєте значні зміни в стані вашої шкіри, варто оцінити кількість споживаного білка.

Повільне загоєння ран

Білки необхідні для відновлення та регенерації тканин, зокрема тих, що беруть участь у загоєнні ран. Якщо ви помітили, що ваші рани загоюються довше, ніж зазвичай, це може вказувати на недостатній рівень білка.

Якщо у вас є будь-який із цих показників, бажано проконсультуватися із сімейним лікарем або дієтологом, щоб оцінити ваші харчові звички та скласти план, що дає змогу забезпечити адекватне споживання білка для оптимального здоров'я. Пам'ятайте, що підтримання збалансованої дієти є ключем до задоволення потреби організму в необхідних поживних речовинах, включно з білком.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.