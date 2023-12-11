З величезним ведмедем і в невидимому боді: Б'янка Цензорі знову відзначилася вбранням на публіці

Дівчина разом із чоловіком відвідала виставку-ярмарок у Маямі.

Витримавши паузу після скандальних канікул в Італії, 28-річна дружина репера Каньє Веста, Бьянка Цензорі, знову повернулася до свого улюбленого стилю одягу, який можна охарактеризувати як епатаж, провокація та максимум тіла. Знаменитість разом зі своїм чоловіком відвідала ярмарок Art Basel у Майамі, вибравши для цього вбрання, яке одразу ж привернуло увагу публіки, пише Daily Mail.

Важливо Каньє Вест та Бʼянка Цензорі одружилися через релігійні причини

Б'янка одягла тілесне боді, яке повністю зливалося з кольором її шкіри, проігнорувавши бюстгальтер і доповнивши образ хутряною шапкою, прозорими туфлями на підборах, а в руках тримала величезного плюшевого ведмедя.

Її чоловік з ніг до голови одягнувся в біле, а голову замотав білою ганчіркою. На спині сорочки Каньє красувався чорний логотип Bundesadler (Федеральний орел), що символізує Федеративну Республіку Німеччина. Своє вбрання він доповнив чорними шкарпетками-взуттям.

Незважаючи на недавні чутки про те, що в сім'ї не все гаразд, Цензорі і Вест мали розслаблений і задоволений вигляд.

Поки Каньє та його дружина були в Маямі, діти Веста, схоже, знехтували Б'янкою під час святкування Різдва. Кім Кардаш'ян, колишня дружина репера, поділилася відеороликами, що демонструють пряникові будиночки їхніх чотирьох дітей, з іменами членів сім'ї.

І хоча ім'я "Йе" (нове ім'я Каньє) було вказано, ім'я його дружини не з'явилося на жодній фотографії. Як відомо, Бьянка теж не в захваті від Кім.

На пряниковому будиночку Кім Кардаш'ян немає імені Б'янки Фото: Instagram/Kim Kardashian

Нещодавно Цензорі заявила, що захищатиме чоловіка від звинувачень в антисемітизмі, незважаючи на те, що скандальний репер, схоже, знову зачіпає цю тему в новій пісні. У Дубаї він виконав свій свіжий трек Vultures разом з Lil Durk і Ty Dolla $ign, де є слова "Як я можу бути антисемітом?" Я щойно тр*хнув єврейську с*ку".

Б'янка вважає, що слова її чоловіка були "вирвані з контексту", а інсайдери стверджують, що вона заперечує звинувачення в антисемітизмі та расизмі, висунуті проти нього.

"Вона захищатиме Каньє до кінця часів. Вона знає, що все виривають із контексту. Вона знає, що Каньє не антисеміт і безумовно не расист", — стверджують люди з оточення пари, додавши, що чоловік і дружина не читають того, що про них пишуть у соцмережах.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі нарешті побачилася з сім'єю і друзями в Австралії .