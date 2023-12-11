Брітні Спірс розповіла, чого вчиться щодня після розставання із Семом Асгарі

Артистка зізнається, що вона раніше ніколи не почувалася самотньою.

42-річна американська співачка Брітні Спірс зізналася, що вчиться бути самотньою після розставання з чоловіком Семом Асгарі, який влітку подав на розлучення зі співачкою після шести років стосунків і 14 місяців шлюбу. Про це вона відверто розповіла в Instagram.

"Так дивно бути самотньою. У мене було багато часу, щоб по-справжньому озирнутися назад, побачити все хороше й погане... Я зрозуміла, що зовсім не так добре розмовляю сама з собою... Мною легко маніпулювати, і я не приховую свого серця... Але я безумовно все це змінюю. Мені потрібно знайти час, щоб зупинитися й озирнутися, переоцінити себе і сказати, чи добре це для мене? Мені подобається розпорядок дня, і я зазвичай роблю одне й те саме щодня.... Чесно кажучи, мені нудно, але я також боюся багатьох речей... Те, як я живу, моє життя — моє... Так багато людей втручалися в моє дорослішання, і знати, що все буде добре, здається егоїстичним! Навчитися отримувати від цього задоволення — це просто приголомшливо. Я скажу, що моя рутина і повсякденні справи іноді здаються дурними", — пише вона.

За словами Брітні, її мама завжди відвідувала сестер у католицькій школі Святої Марії.

"Вона ходила туди, коли я була молодшою, і черниці завжди давали мені печиво. Мені подобалося туди ходити, бо завжди світило сонце і там було гарно... Це дивно, бо в мене на балконі біля кімнати є невеличкий сад із квітами... Коли я його фотографую, створюється ілюзія, що він пов'язаний із деревами зовні... Це дуже гарно, коли сонце падає в потрібне місце... Фотографії мають вигляд блискучих всюди діамантів... Щоразу, коли я виходжу туди, я думаю про сестер у церкві, в яку ходила раніше... Я, чесно кажучи, навіть не впевнена, навіщо пишу цю нісенітницю!? Ох, ця картинка", — пофілософствувала Брітні під чорно-білим фото монашки, яка п'є чай через трубочку.

Раніше Фокус писав, що Джеймі Спірсу ампутували ногу, і його дочка відреагувала на це. Також ми розповідали, що мати співачки дуже хоче з нею налагодити близькі стосунки.