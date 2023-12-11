У Дубаї продали найдорожчий пентхаус у світі, який навіть ще не побудований
Пентхаус, проданий за 136 мільйонів доларів, розташується на знаменитому острові Палм-Джумейра.
Лише через кілька місяців після того, як недобудована квартира встановила рекорд найдорожчого пентхауса в Дубаї, наспів інший об'єкт нерухомості, щоб "вкрасти" цей титул. У Дубаї, на острові Палм-Джумейра, продали пентхаус за 136 мільйонів доларів, встановивши рекорд. За іронією долі, ці апартаменти ще не існують. Про це пише Architectural Digest.
Новим рекордсменом є об'єкт площею 22 000 квадратних футів, що вінчає Como Residences, 71-поверхову вежу, яка наразі перебуває у стадії будівництва. Пентхаус, який у буквальному сенсі цього слова, перебуватиме над хмарами, продано трохи більше ніж за 136 мільйонів доларів (500 мільйонів дирхамів ОАЕ), що на 21 мільйон доларів більше, ніж у попереднього володаря титулу. Хоча покупця не було розкрито, таблоїди описують його, як вихідця зі Східної Європи.
Після завершення Como Residences підніметься на 984 фути (300 метрів) над штучним архіпелагом Палм-Джумейра.
Квартири в новому хмарочосі будуть різними. У деяких буде дві спальні, у деяких — вісім. Вартість апартаментів стартуватиме від 5,7 мільйона доларів, а знаковий пентхаус міститиме п'ять спалень, панорамний басейн на 260 градусів і краєвиди на такі визначні пам'ятки Дубая, як Бурдж-Халіфа, Бурдж-ель-Араб і сам Дубай, а також його стоянку яхт.
Зручності для всіх орендарів включають приватний пляж, 82-футовий плавальний басейн і пейзажний басейн. Очікується, що будівництво вежі буде завершено 2027 року.
Найдорожчий пентхаус у Дубаї відомий як угода "поза планом", тобто продаж квартир у будівлях, що ще будуються, яка стає дедалі популярнішою в Дубаї.
"Останніми роками спостерігається брак готових до заселення об'єктів нерухомості преміум-класу в Дубаї, що підштовхує як інвесторів, так і кінцевих користувачів до варіантів продажу на етапі будівництва", — пояснює Даніель Хаді, генеральний директор Engel & Völkers у Дубаї.
Це зрушення, на його думку, насамперед пов'язане зі зростаючим попитом Дубая на елітну нерухомість, що також надихнуло забудовників підвищити стандарти розкішного життя.
Девелопери дедалі активніше підвищують якість, дизайн і набір зручностей, що призводить до різкого збільшення кількості надрозкішних об'єктів нерухомості, недоступних на наявному ринку.
"Поточна ситуація на ринку передбачає, що продаж об'єктів на стадії будівництва — це шлях уперед для вибагливих покупців, які прагнуть придбати справді виняткову та унікальну нерухомість", — додає Хаді.
Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку показали найвищий і найрозкішніший пентхаус мегаполісу.