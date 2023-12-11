У Дубаї продали найдорожчий пентхаус у світі, який навіть ще не побудований

Пентхаус, проданий за 136 мільйонів доларів, розташується на знаменитому острові Палм-Джумейра.

Лише через кілька місяців після того, як недобудована квартира встановила рекорд найдорожчого пентхауса в Дубаї, наспів інший об'єкт нерухомості, щоб "вкрасти" цей титул. У Дубаї, на острові Палм-Джумейра, продали пентхаус за 136 мільйонів доларів, встановивши рекорд. За іронією долі, ці апартаменти ще не існують. Про це пише Architectural Digest.

Новим рекордсменом є об'єкт площею 22 000 квадратних футів, що вінчає Como Residences, 71-поверхову вежу, яка наразі перебуває у стадії будівництва. Пентхаус, який у буквальному сенсі цього слова, перебуватиме над хмарами, продано трохи більше ніж за 136 мільйонів доларів (500 мільйонів дирхамів ОАЕ), що на 21 мільйон доларів більше, ніж у попереднього володаря титулу. Хоча покупця не було розкрито, таблоїди описують його, як вихідця зі Східної Європи.

Після завершення Como Residences підніметься на 984 фути (300 метрів) над штучним архіпелагом Палм-Джумейра.

Так виглядатиме хмарочос Como Residences

Квартири в новому хмарочосі будуть різними. У деяких буде дві спальні, у деяких — вісім. Вартість апартаментів стартуватиме від 5,7 мільйона доларів, а знаковий пентхаус міститиме п'ять спалень, панорамний басейн на 260 градусів і краєвиди на такі визначні пам'ятки Дубая, як Бурдж-Халіфа, Бурдж-ель-Араб і сам Дубай, а також його стоянку яхт.

Зручності для всіх орендарів включають приватний пляж, 82-футовий плавальний басейн і пейзажний басейн. Очікується, що будівництво вежі буде завершено 2027 року.

Найдорожчий пентхаус у Дубаї відомий як угода "поза планом", тобто продаж квартир у будівлях, що ще будуються, яка стає дедалі популярнішою в Дубаї.

"Останніми роками спостерігається брак готових до заселення об'єктів нерухомості преміум-класу в Дубаї, що підштовхує як інвесторів, так і кінцевих користувачів до варіантів продажу на етапі будівництва", — пояснює Даніель Хаді, генеральний директор Engel & Völkers у Дубаї.

Так виглядатиме хмарочос Como Residences Фото: Nakheel COMO Residences The Palm Dubai

Це зрушення, на його думку, насамперед пов'язане зі зростаючим попитом Дубая на елітну нерухомість, що також надихнуло забудовників підвищити стандарти розкішного життя.

Девелопери дедалі активніше підвищують якість, дизайн і набір зручностей, що призводить до різкого збільшення кількості надрозкішних об'єктів нерухомості, недоступних на наявному ринку.

"Поточна ситуація на ринку передбачає, що продаж об'єктів на стадії будівництва — це шлях уперед для вибагливих покупців, які прагнуть придбати справді виняткову та унікальну нерухомість", — додає Хаді.

Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку показали найвищий і найрозкішніший пентхаус мегаполісу.