У Тома Круза є таємний план заманити свою доньку Сурі в саєнтологію

Дочці Тома Круза і Кеті Голмс Сурі Круз скоро виповниться 18 років.

Оскільки доньці Тома Круза і Кеті Холмс Сурі Круз скоро виповниться 18 років, багато хто задається питанням, що робитиме зірка фільмів "Місія нездійсненна". Зараз Том Круз практично не спілкується зі своєю єдиною рідною дитиною. Але деякі вважають, що коли Сурі стане повнолітньою в США, дехто вважає, що Том може вжити рішучих заходів, щоб привернути її на свій бік. Про це пише She Knows.

В інтерв'ю, що з'явилося, колишній саєнтолог і письменниця Лія Реміні припустила, що, на її думку, Том може спробувати вмовити Сурі приєднатися до саєнтології, яку він сповідує.

Кеті Голмс і Сурі Круз Фото: Getty Images

"Я знала Кеті, коли вона була в церкві саєнтології, і здавалося, що вона дуже добре знайома зі світом Тома, але з часом я зрозуміла, чому вона зробила те, що зробила, щоб захистити свою дочку. Я тільки припускаю, що існує якась угода", — сказала вона про те, чому Холмс покинула скандальну церкву і постаралася захистити свою дочку від Тома Круза від її впливу.

Однак Реміні висловила ще одне припущення: "Я впевнена, що його головний план полягає в тому, щоб почекати, поки Сурі підросте, щоб він міг заманити її в саєнтологію і внести розкол у її стосунки з матір'ю".

У квітні 2024 року Сурі виповниться 18 років, а це означатиме не тільки те, що вона стане дорослою і зможе зробити наступний життєвий крок, але також і те, що щомісячні виплати від Круза можуть припинитися. Повідомляється, що виплати аліментів, яку зірка фільмів "Місія нездійсненна", становлять трохи більше 33 000 доларів на місяць, що становить близько 400 000 доларів на рік.

Багато хто припускає, що це може бути початком спілкування між Томом Крузом і Сурі Круз.

Рідкісне фото Тома Круза з маленькою Сурі на руках Фото: Getty Images

Том продовжує сповідувати саєнтологію. І Лія Реміні, як і багато інших, думає, що у Тома є план, як заманити свою доньку до Церкви Саєнтології. Хоч Кеті Холмс і намагається захистити Сурі від впливу цієї спірної релігії.

Кеті Голмс і Сурі Круз Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кеті Голмс і Том Круз одружилися 2006 року. Сурі народилася 18 квітня 2006 року. 29 червня 2012 року Кеті Холмс несподівано для Тома подала на розлучення і зажадала для себе повної опіки над дочкою. Вона також заявила, що відмовляється від саєнтологічних переконань і вирішила виховувати Сурі в католицькій вірі.

Фокус раніше писав про те, як пройшло весілля Тома Круза і Кеті Холмс. Розкішне торжество відбулося в замку Браччано в Італії. І привітати акторів приїхали зірки з усього світу.