Ілон Маск зʼявився на публіці із сином від Граймс (фото)

Х народився навесні 2020 року та став першою спільною дитиною підприємця та співачки.

52-річний американський мільярдер Ілон Маск зʼявився на публіці із сином Х. Про це пише Page Six.

Засновник Tesla привів 3-річного X Æ A-Xii на футбольний матч армії та флоту посеред запеклої боротьби за опіку зі своєю колишньою коханою, співачкою Граймс, 35.

Малюк сидів на плечах батька, коли вони спостерігали, як армійські Чорні Лицарі здобули перемогу, обігравши мічманів ВМС з рахунком 11-17.

Коли бізнесмена запитали, за яку команду він вболіває, Маск відповів: "Армія".

Ілон Маск із сином

Ілон Маск та його трирічний спадкоємець посміхалися, коли вони гуляли навколо стадіону Gillette у Массачусетсі під час рідкої спільної публічної появи.

Малюк, одягнений у пару джинсів із зелено-чорною фланелевою кофтинкою, тримався за обличчя свого тата, щоб зберегти рівновагу. Маск тим часом був у сірій футболці та синьому жакеті.

Вихід бізнесмена з Х стався після того, як Маск та співачка Граймс почали сперечатися через батьківські права на їхнього первістка, а також на його брата і сестру — Техно Механікуса (Тау) та Ексу Дарк Сідерель, яку звуть Y.

Ілон Маск та Граймс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ілон Маск взяв трирічного сина на Формулу-1.

Також Фокус писав про суперечливі висловлювання Ілона Маска щодо війни в Україні.