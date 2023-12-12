Потап в аеропорту Дубая розповів, куди вирушає далі (фото)
Після низки скандалів, зокрема, з вечіркою з росіянами, музикант зізнався, яка країна чекає на нього тепер.
Український репер Потап (Олексій Потапенко) розповів, чому повертається до Іспанії. Кадрами з аеропорту в ОАЕ музикант ділиться в Instagram.
"Після продуктивного часу в Дубаї, з його безліччю ділових зустрічей, відео-кліпів, фотосесій і рекламних компаній, я відправляюся до Барселони" — написав чоловік Насті Каменських.
Потап додав, що Барселона і Мадрид — два культурні центри Іспанії, де проживає і працює багато українців.
"За останній час в Іспанії ми успішно реалізували кілька значних відео та аудіо-проектів,як на внутрішньому ринку, так і в Україні", — розповідає музикант, додавши, що також активно займається гуманітарною допомогою українцям.
Нещодавно Потап відвідав Маямі з Настею Каменських, де співачка презентувала свою нову іспаномовну композицію. Перед цим репер був помічений неодноразово в Дубаї, зокрема, на вечірці з росіянами. Попри скандал у мережі, музикант не відреагував на інцидент.
Тим часом Настя Каменських показалася вдома.
"Зимові ранки, незважаючи на холод за вікном, наповнюють теплом зсередини", — написала артистка.
Нагадаємо, Потапа помітили на вечірці в компанії росіян у Дубаї.
Також Фокус писав про чутки щодо розлучення Потапа з Настею Каменських.