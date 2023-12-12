Кронпринц Данії Фредерік показав різдвяне фото на фоні чуток про зради дружині

Тим часом принцеса Мері вирушила до Австралії.

Кронпринц Данії Фредерік позував для сольного різдвяного фото, коли його дружина принцеса Мері полетіла до Австралії на святковий період. Кадром ділиться акаунт королівської родини в Instagram.

Це сталося після того, як минулого місяця іспанська преса звинуватила наслідного принца Данії в романі з мексиканською світською левицею, що остання рішуче заперечувала.

На фото син королеви Маргрете ІІ запалював свічки в палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Принц Данії Фредерік

Женевʼєва Казанова, мексиканська світська левиця, заявила, що вона "категорично" заперечує будь-які припущення про те, що вона мала романтичні стосунки з Фредеріком після того, як вони були сфотографовані разом у Мадриді.

Королівська родина Данії наразі не прокоментувала жодне зі звинувачень. Проте в коментарях до допису користувачі мережі активно запитують, де дружина сина королеви Данії.

Принц Фредерік і принцеса Мері зв'язали себе узами шлюбу 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі. Перша дитина подружжя, принц Крістіан, народився в жовтні 2005 року. Через два роки на світ з'явилася принцеса Ізабель, а 2011-го пара стала батьками близнюків Вінсента і Жозефіни.

Принц Фредерік та принцеса Мері Фото: detdanskekongehus/instagram/Stine Heilmann

Нагадаємо, принца Фредеріка запідозрили в зрадах дружині.

Також Фокус писав про офіційний портрет принца Фредеріка та принцеси Мері.