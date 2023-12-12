Кім Кардаш'ян показала ліс із різдвяних ялинок у своєму будинку

Зірка реаліті-шоу показала, як прикрасила свій маєток за 60 мільйонів доларів.

Кім Кардаш'ян показала, як прикрасила свій маєток Hidden Hills вартістю 60 мільйонів доларів до Різдва та перетворила його на зимову країну чудес. Раніше вона показувала, як прикрасила територію біля особняка. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян щосили намагається перейнятися духом свята, і вона не дозволяє відносно теплим температурам Лос-Анджелеса завадити їй влаштувати справжнє снігове Різдво.

У понеділок 43-річна ікона реаліті-шоу поділилася коротким відеороликом у своїх сторіз в Instagram, де показала, як у великому коридорі її маєтку в Гідден-Гілз було встановлено кілька ялин, що мають такий вигляд, начебто присипані снігом.

Різдвяний ліс у будинку Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/Kim Kardashian Різдвяний ліс у будинку Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Кім вдалося зберегти маєток вартістю 60 мільйонів доларів, інтер'єр якого виконаний переважно в білих і бежевих тонах, після переговорів про викуп зі своїм колишнім чоловіком Каньє Вестом під час їхнього спірного розлучення.

Кім показала відео з коридору, а потім "заглянула" у вітальню, де піаніст награвав мелодію на фортепіано. Можна помітити, що головна ялинка у вітальні прикрашена золотистими вогниками, а камін прикрашений традиційними панчохами для подарунків, але не різнокольоровими, як зазвичай прийнято, а однаковими панчохами в бежевих тонах.

Різдвяна ялинка в будинку Кім Кардаш'ян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Схоже, коридор свого маєтку Кім Кардаш'ян прикрасила майже дюжиною ялинок. Але вона не розповіла, як прикрасила інші кімнати.

Із кліпу незрозуміло, чи були дерева добре зробленими підробками, чи Кім встановила в будинку живі дерева та покрила їх штучним снігом.

Відео її приголомшливого будинку опублікували після того, як інсайдери, близькі до зірки Кардаш'ян, розповіли журналістам минулого місяця, що вона була дуже засмучена тим, що її старша донька Норт Вест, 10 років, зізналася, що втомилася жити у величезному маєтку та постійно перебувати в оточенні охоронців і медсестер.

Замість цього вона сказала, що хоче проводити більше часу зі своїм батьком Каньє Вестом, який віддає перевагу набагато простішій обстановці, попри те, що він також надзвичайно багатий.

Раніше в понеділок Кім поділилася сімейною фотографією, на якій зображені її четверо дітей і діти її сестри Кортні Кардаш'ян.

Кім Кардаш'ян із дітьми Фото: Instagram/Kim Kardashian Кім Кардаш'ян із дітьми та племінниками Фото: Instagram/Kim Kardashian

Вона обійняла Норт, восьмирічного Сейнта, п'ятирічну Чикаго та чотирирічного Псалма, тоді як до колишнього партнера Кортні Скотта Дісіка приєдналися їхній старший син Мейсон, 13 років, і їхня донька Пенелопа, 10 років, хоча їхнього молодшого сина Рейна, вісім років, не було на загальному фото.

Нагадаємо, раніше минулого місяця в Кортні та її чоловіка Тревіса Баркера народився син на ім'я Роккі.