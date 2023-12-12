Єва Лонгорія в ефектних образах прикрасила сторінки глянцю (фото)

Знаменитість приміряла низку стильних суконь.

48-річна американська акторка Єва Лонгорія знялася для глянцю в стильних та ефектних образах. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

"Я відчувала величезний тиск, щоб досягти успіху. Я сподіваюся, що зможу розповісти свою історію спільноті. Це важливо для мене, і це ті історії, які я відчуваю, не були на великому екрані. Дякую @flauntmagazine за веселу зйомку обкладинки та продуманий профіль", — зазначила знаменитість.

На обкладинці "Flaunt" зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" постала в чорній приталеній сукні з довгими рукавами, які підкреслила фігуру акторки. Вона додала до образу золотий ланцюжок та уклала волосся легкими хвилями.

Також Лонгорія приміряла оливкову сукню з розрізом, продемонструвавши свої підтягнуті ноги. Вона сиділа на деревʼяному стільці та посміхалася на камеру.

Окрім цього, американська акторка продемонструвала шубу, небесний комплект, шкіряну довгу сукню з розрізом. На одному з фото Єва позувала біля басейну.

Єва Лонгорія

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