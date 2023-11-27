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Стиль життя

Єва Лонгорія показала, як підріс її син Сантьяго (фото)

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Фото: Eva Longoria Baston/Instagram | Єва Лонгорія із сином Сантьяго

Пʼятирічний малюк на одному зі знімків фарбував губи своїй зірковій мамі.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія показала, як підріс її син Сантьяго. Новими знімками єдиного спадкоємця зірка екрану ділиться в Instagram з майже 10 млн підписників.

На одному з фото Лонгорія тримає на руках свого пʼятирічного сина. Акторка позує в білій довгій сукні та з розпущеним волоссям. Тим часом Сантьяго приміряв літній яскравий костюмчик. І зіркова мама, і її син посміхалися, дивлячись одне на одного. Вони постали на фоні басейну та пальм, покритих сонячним промінням.

"Життя останнім часом", — написала мама однієї дитини.

Ще на одному з фото малюк малює губи своїй зірковій мамі.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" та мексиканський медіамагнат Хосе Бастон, 55, одружилися у 2016 році. До цього Єва була у шлюбі з баскетболістом Тоні Паркером та актором Тайлером Крістофером.

У союзі Лонгорії та Бастона народився син Сантьяго, який став першою та поки єдиною дитиною зірки екрану. Час від часу вона показує свіжі кадри нащадка у соцмережах.

Син Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія вирушила на прогулянку з Хосе Бастоном та їхнім сином.

Також Фокус писав про літнє побачення Єви Лонгорії з чоловіком на пляжі.