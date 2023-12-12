Тіара Жозефіни: історія унікальної прикраси шведської принцеси Вікторії

Шведська королівська сім'я одягла сліпучі коштовності й елегантні сукні на Нобелівську вечерю в Стокгольмі.

Шведська королівська сім'я відвідала майже в повному складі королівську Нобелівську вечерю. І всі дами сяяли коштовностями. Особливо ефектний вигляд мала кронпринцеса Вікторія, яка доповнила свою лілову сукню чудовою тіарою з аметистами. Прикраса раніше належала імператриці Жозефіні, дружині Наполеона Бонапарта. Про це пише Town and country.

Вечерю з нобелівськими лауреатами традиційно відвідали старші члени королівської сім'ї Швеції: спадкова принцеса Вікторія та її чоловік принц Даніель, принцеса Софія, принц Карл Філіп, король Карл Густав XVI і королева Сільвія.

Вечеря Нобелівських лауреатів

46-річна спадкоємиця престолу продемонструвала одразу два ефектні вбрання на заходах, присвячених врученню Нобелівської премії. Одне було чорно-білим із пишною спідницею, а друге — насиченого лілового кольору.

Вікторія сиділа на вечері між провідним фізиком П'єром Агостіні та відомим хіміком Мунгі Бавенді — обоє з них були лауреатами почесної премії у своїх галузях цього року.

Вона явно не нудьгувала, спілкуючись зі своїми сусідами по столу.

Численні фото продемонстрували не тільки її ефектне вбрання, а й розкішні коштовності.

Спадкова принцеса Швеції обрала сукню від бренду Camilla Thulin. Її пояси та брошки — це були не просто прикраси, а Королівський орден Серафимів і Орден королівської сім'ї Карла XVI Густава.

Кронпринцеса Вікторія Фото: Kungahuset/Instagram

Вечеря Нобелівських лауреатів Фото: Kungahuset/Instagram

Раніше вона одягала цю фіолетову сукню на одне плече на державний банкет у жовтні минулого року.

На ній також була наполеонівська аметистова тіара, яку її мати, королева Сільвія, одягала на заходи минулого року, й аметистові сережки з цього ж набору. А ось кольє з цього комплекту Вікторія вирішила не вдягати.

Ці розкішні прикраси з великими аметистами й діамантами називають "наполеонівськими", тому що їхні витоки можна знайти при імператорському дворі Наполеона Бонапарта у Франції початку дев'ятнадцятого століття.

Кажуть, що першою власницею аметистів була перша дружина Наполеона Жозефіна Богарне. Коли її син Ежен одружився з принцесою Августою Баварською 1806 року, аметисти, імовірно, були весільним подарунком імператриці Жозефіни її новій невістці. Зі свого боку, Августа передала парюру (набір ювелірних прикрас, підібраних за якістю каміння, або за єдністю художнього рішення) своїй дочці, принцесі Жозефіні Лейхтенберзькій, вочевидь, як весільний подарунок, коли та вийшла заміж за майбутнього короля Швеції та Норвегії Оскара I 1823 року.

У комплект, отриманий Жозефіною в подарунок, входять величезні фіолетові аметисти в золотій оправі, оточені гронами білих діамантів у сріблі. Оригінальний комплект містив у собі велике кольє, сережки, пару браслетів і велику брошку.

Кронпринцеса Швеції Вікторія Фото: Getty Images

Відтоді аметисти перебувають у колекції родини Бернадот. Особливо любила носити аметистові прикраси з різними діамантовими тіарами з фамільних сховищ королева Луїза, друга дружина короля Густава VI Адольфа.

Після смерті королеви Луїзи 1965 року аметисти носили її пасербиці, принцеси Хага. Пізніше, 1976 року, принцеса Маргарета носила аметисти з тіарою королеви Софії на концерті в ніч перед весіллям короля. А 2010 року принцеса Дезіре одягла аметисти на весілля кронпринцеси Вікторії.

Коли 1976 року до сім'ї приєдналася королева Швеції Сільвія, вона стала часто носити фамільні коштовності Бернадота, зокрема аметисти. Вона вирішила закріпити велике аметистове намисто на оправі тіари, щоб його можна було носити як діадему. Браслети з набору були перероблені так, щоб їх можна було носити разом як кольє. Розмір оригінального намиста було зменшено на одне гроно аметисту, коли його переробили на діадему, а цю додаткову розетку тепер використовують як брошку або прикрасу для волосся.

Саме так і носила її кронпринцеса Вікторія на вечері цього року, прикрасивши великим аметистом волосся.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про коштовності імператриці Жозефіни: її діамантове кольє і діадему. За чутками, ці коштовності перебувають десь у Великій Британії, але їх уже давно ніхто не бачив.