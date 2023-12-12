Меріл Стріп могла не зіграти культову роль Міранди Прістлі: у чому була причина

За гру в "Диявол носить Prada" зірка театру та кіно згодом отримала "Оскар".

74-річна американська акторка Меріл Стріп могла не зіграти свою культову роль у фільмі "Диявол носить Prada". Про це пише Hollywood Reporter.

За словами продюсерки Венді Файнерман, деякі члени знімальної групи вважали акторку недостатньо смішною.

"Ці люди думали, що ми божевільні. Мені дзвонили і говорили: "Ти з глузду з'їхала? Вона жодного дня у своєму житті не була смішною", — пригадує продюсерка.

Файнерман додала, що роль для Стріп була "справді іншим світом". Вона зіграла головну редакторку модного видання Міранду Прістлі, за що отримала "Оскар" у 2006 році. Картину зняли за сюжетом однойменної книги Лорен Вайсбергер.

Меріл Стріп Фото: Скриншот

У фільмі також зʼявилася Енн Гетевей, яка зіграла стажерку, яка проходила випробовування під керівництвом суворої Міранди Прістлі. Також одну з ролей виконала Емілі Блант.

На той момент Стріп була відома драматичними ролями в театрі та кіно, а саме — "Вибір Софі", "З Африки", "Музика серця", а також знялася в комедійних проєктах "Смерть їй личить" та "Дияволиця".

Нагадаємо, таунхаус героїні Меріл Стріп продали за понад 20 млн доларів.

Також Фокус писав про розлучення Меріл Стріп з Доном Гаммером після 45 років шлюбу.