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Останній Молодик цього року: коли буде і що не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Getty Images

Завтра, 13 грудня, відбудеться останній Молодик цього року в знаку Стрільця. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане останній Молодик цього року і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли останній Молодик цього року?

Останній Молодик цього року відбудеться завтра о 01:32 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Останній осінній Молодик цього року відбудеться в знаку Стрільця. Молодик у цьому вогняному знаку підштовхуватиме нас до ухвалення серйозних рішень, а також сприятиме досягненню поставлених цілей, якщо виконано наполегливу роботу в цьому напрямку. Енергії Стрільця підсилюють амбіції, люди схильні ставити собі високу планку, але оскільки зараз період ретро Меркурія, то після його завершення 2 січня відбудеться переоцінка всього, що заплановано в другій половині грудня 2023 року.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

  • планувати найближче майбутнє;
  • вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися творчістю;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою і медитаціями;
  • робити чек ап організму;
  • займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

  • починати нові важливі справи (тільки планувати);
  • подорожувати, особливо далеко;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь і жирну їжу;
  • здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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