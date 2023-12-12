69-річна Опра Вінфрі зізналася, як насправді схудла на 18 кг

Опра Вінфрі не заперечує, що мала бажання легко схуднути, однак так і не наважилася на прийом препарату оземпік.

Відома американська акторка та телеведуча Опра Вінфрі, яка у свої 69-років схудла на майже 20 кілограмів, відкрила секрет, який допоміг їй позбутися зайвої ваги. Як пише видання The Independent, телеведучу звинувачували в прийомі препарату оземпік, яким часто користуються зірки, щоб позбутися зайвих кілограмів.

Зазначимо, що оземпік — це лікарський препарат, який призначають хворим на цукровий діабет. Однак останнім часом його часто використовують відомі люди для швидкого схуднення.

Однак сама телезірка заперечує цей факт. Вона підтвердила, що дійсно змогла схуднути на 18 кілограмів, але не за допомогою препарату, а завдяки комплексному підходу.

Вінфрі не приховує, що мала наміри придбати препарат, щоб швидше позбутися ваги, однак все ж ухвалила рішення працювати комплексно, оскільки давно має проблеми із зайвою вагою і все життя намагається схуднути. Ба більше, телеведуча хотіла приймати препарат раз в тиждень, аби пришвидшити результат. Однак зрозуміла, що це занадто легкий результат для неї.

Вона наголосила, що доклала багато зусиль, щоб отримати бажаний результат, адже був час, коли її вага була 107 кілограмів.

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