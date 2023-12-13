Був одержимий нею: Тома Круза помітили в компанії колишньої дружини російського олігарха

Актор і світська левиця чудово провели час на вечірці і поїхали разом.

61-річний голлівудський актор Том Круз, схоже, знайшов нове кохання. Знаменитість помітили в компанії 36-річної світської левиці Ельсини Хайрової, колишньої дружини російського олігарха Дмитра Цвєткова, котрий торгує діамантами, та дочки депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Ріната Хайрова, повідомляє Daily Mail.

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Пару помітили, як вона "пеститься" на вечірці на Гросвенор-сквер у престижному лондонському районі Мейфер.

"Вони були нерозлучні, явно пара. Здається, він був одержимий нею", — розповів журналістам один з інсайдерів.

Поява дівчини та культового актора чимало здивувала гостей. Хайрова, одягнена в чорну сукню без бретелей з діамантовим бантом, позувала для фотографій з Альоною Авраменко, колишньою учасницею конкурсу "Міс Європа", а потім танцювала разом із Крузом. Том і Ельсіна покинули вечірку вже під ранок, причому поїхали разом.

Альона Авраменко та Ельсіна Хайрова на вечірці в Лондоні Фото: elsina_k/instagram

"Круз був дуже доброзичливий — його постійно просили сфотографуватися, і він ввічливо відмовлявся. Зрештою діджею довелося зробити оголошення російською мовою, що містер Круз не хоче жодних фотографій. Більшу частину ночі він танцював із пані Хайровою, але в якийсь момент він просто опинився посеред групи жінок", — додало джерело.

Хайрова — колишня модель, громадянка Великої Британії. Раніше вона була одружена з російським магнатом Дмитром Цвєтковим, з яким жила в особняку вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів у маєтку Вентворт у Сурреї. У пари також був будинок у Лондоні вартістю 18 мільйонів фунтів стерлінгів, нерухомість у Дубаї та на Кіпрі, а також автомобілі, ювелірні вироби та колекції творів мистецтва на мільйони фунтів.

Їхнє дуже різке розлучення потрапило в заголовки газет влітку після того, як Хайрову звинуватили в приховуванні від колишнього чоловіка значних активів, зокрема колекції сумок вартістю в мільйон фунтів стерлінгів.

У 2022 році суд зобов'язав Хайрову виплатити 117 000 фунтів стерлінгів, які вона заборгувала компанії, що встановила фонтани в її будинку в Сурреї.

Усю провину світська левиця звалила на чоловіка, який перебуває у "списку найбільш розшукуваних Кремлем". Саму Ельсіну деякі журналісти раніше називали ледь не російською шпигункою, яка інтегрувалася у вище британське суспільство.

Зі свого боку Круз після розлучення зі своєю третьою дружиною Кеті Холмс 15 років тому не заводив гучних стосунків. Щоправда, нещодавно ходили чутки, що він зустрічається з Шакірою, а також зі своєю партнеркою по фільму "Місія нездійсненна" Гейлі Етвелл.

Хоча американський саєнтолог зберігає мовчання про своє особисте життя, він завжди готовий обговорити свою любов до Британії, де, на його думку, "всі такі приємні" і "виховані".

"Думаю, я англофіл. Я проводжу багато часу в Британії, і не тільки через роботу. Мені просто подобається бути тут", — говорив він.

У 2021 році Том відвідав три гучні заходи за один день, опублікувавши фото з Гудвуда, Вімблдону та фіналу Євро з футболу. Він навіть влаштував вечірку з нагоди свого 60-річчя в Котсуолдсі, запросивши Девіда Бекхема, Джеймса Кордена і Гордона Рамзі.

Свої стосунки з Хайровою він ніяк не коментує.

Раніше Фокус писав, за що Том Круз досі ображається на Девіда і Вікторію Бекхемів.