У акторки фільму "Теорія Великого вибуху" виявили рак легенів

Кейт Мікуччі зізналася, що неочікувала такого діагнозу, оскільки ніколи в житті навіть не торкалася до сигарет

43-річна американська акторка Кейт Мікуччі, відома роллю Люсі у фільмі Теорія Великого вибуху розповіла про тяжку хворобу, яку їй діагностували лікарі. Про діагноз рак легенів вона повідомила в своєму профілі в мережі Тік-ток.

Зокрема, актора розповіла, що нині перебуває в лікарні, де лікарі вже встигли провести операцію. Як з’ясувалося, у неї виявили пухлину в легенях. У лікарні акторці провели операцію з видалення пухлини. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії.

Як відзначила Кейт Мікуччі, вона ніколи в житті не викурила жодної сигарарети, тому для неї було великим здивуванням, що у неї рак легенів.

Вона наголосила, що розуміє, що такі випадки в лікарняній практиці бувають, тому саме головне, що хворобу виявили на початкових етапах.

Також акторка відзначила, що зараз почувається добре, тому сподівається на швидке одужання.

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