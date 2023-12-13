Принцеса Шарлотта вшанувала памʼять принцеси Діани (фото)

Єдина донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма обрала особливе вбрання для різдвяної листівки 2023.

Восьмирічна принцеса Шарлотта вшанувала свою покійну бабусю, принцесу Діану. Про це повідомляє FOUND by Bojana.

Позуючи для сімейної різдвяної листівки 2023 разом з матір’ю Кейт Міддлтон, батьком принцом Вільямом і братами, принцами Джорджем і принцом Луї, Шарлотта обрала блузку з особливим значенням. Вбрання носить ім’я її бабусі Діани, яка загинула внаслідок ДТП у 1997 році.

На фото Шарлотта одягнена в блузку Diana від Amaia Kids, яка продається в інтернеті за £68 і доступна для дітей віком від трьох до десяти років.

Різдвяна листівка Уельських

Засновниця Amaia Kids Амая Аррієта сказала HELLO!: "Для нас справжня честь бути частиною такої особливої події. Це приголомшливий знімок, де всі вони виглядають дуже щасливими, розділяючи приємні сімейні моменти разом".

На вебсайті бренду повідомляється, що блуза створена з плюшу преміум-класу plumetis для комфорту та має комірець та витончені перламутрові ґудзики.

Різдвяна листівка Уельських Фото: Getty Images

Стилістка Міранда Голден зазначила: "Хоча Кейт насправді ніколи не зустрічалася зі своєю свекрухою Діаною, немає сумніву, що вона успадкувала частину її шикарного таланту та блиску, і, здавалося б, принцеса Шарлотта йде стопами своєї матері… Це не перший випадок, коли назва одягу викликає додатковий сентимент для фірми, і, ймовірно, це мила данина пам’яті бабусі, яку Шарлотта ніколи не зустрічала".

Принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Луї знову капризував на публіці.

Також Фокус писав про образ принцеси Шарлотти на різдвяному концерті її матері.