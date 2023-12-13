Вічно юна перша леді Південної Кореї вибрала вишукане вбрання для королівського бенкету в Нідерландах
Король Віллем-Олександр і його дружина Максима приймали у себе президента Юн Сок Йоля і його дружину Кім Кон Хі.
Днем раніше стартував офіційний візит президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і першої леді Кім Кон Хі до Нідерландів. Традиційно, їх зустрічали король і королева Нідерландів. І після офіційних заходів відбувся державний банкет в Амстердамі. На якому королева Максима сяяла в оксамитовій сукні винного кольору і тіарі, а перша леді Південної Кореї продемонструвала своє бездоганне почуття стилю в ефектній сукні з пишною спідницею. Про це пише Daily Mail.
Король і королева Нідерландів провели державний банкет на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кон Хі, які зараз перебувають із державним візитом у Нідерландах — лише через місяць після того, як їх прийняли у Великій Британії король Чарльз і королева Камілла.
На церемонії на історичній центральній площі Дам в Амстердамі Юн і Віллем-Олександр оглянули почесну військову варту і поспілкувалися з дітьми, які розмахують корейськими та голландськими прапорами.
А ввечері відбувся державний банкет. На якому вся увага була прикута до запрошених дам і особливо до першої леді Південної Кореї.
51-річна Кім Кон Хі знову вразила своїм неймовірно юним виглядом. І своїм оригінальним вечірнім вбранням. Перша леді обрала чорну сукню лаконічного фасону з пишною спідницею та рукавами. А образ доповнила темно-синіми короткими рукавичками і мінімальним набором прикрас, які не відвертали увагу від її елегантної зачіски та обличчя.
На державному банкеті королева Максима сяяла в сукні довжиною до підлоги з довгими рукавами, пишною спідницею і мереживними вставками. Вбрання винного кольору королева доповнила тіарою з рубінами.
Нагадаємо, президент Південної Кореї розпочав візит до Нідерландів у вівторок (12 грудня), сподіваючись створити "чіп-альянс" між двома світовими виробниками напівпровідників на тлі зростаючої технологічної напруженості з Китаєм.
Юн Сок Йоль стане першим іноземним лідером, який відвідає суворо контрольовані виробничі потужності "чистих приміщень" голландського технологічного гіганта ASML, що виробляє передові машини для виробництва напівпровідникових чипів.
Ці високотехнологічні чипи є джерелом "життєвої сили" глобальної економіки, їх можна знайти в усьому: від смартфона у вашій кишені до автомобіля, яким ви керуєте, але напівпровідники також стали полем битви між Китаєм і Заходом.
Вашингтон і Нідерланди входять до числа держав, які запровадили обмеження на експорт сучасного обладнання для виробництва чипів до Китаю, побоюючись, що Пекін може використовувати його для виробництва новітньої зброї.
Оскільки конкуренція з Китаєм загострюється, напівпровідникова промисловість стає "стратегічно важливішою, ніж будь-коли раніше, що робить цей візит до Нідерландів особливо значущим", додав Юн.
Під час його візиту на ASML до Юна приєднаються керівники найбільших виробників чипів Samsung Electronics і SK Hynix.
Очікується, що дві країни підпишуть кілька угод після зустрічі Юна і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в середу.
Раніше президент і перша леді Південної Кореї відвідали Велику Британію, де на їхню честь влаштував пишний банкет король Чарльз і королева Камілла.