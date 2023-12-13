Бредлі Купер і Леді Гага знову возз'єдналися (фото)

Актор і співачка дружать багато років і свого часу навіть зіграли в одній картині, яка принесла їм "Оскар".

48-річний американський актор і режисер Бредлі Купер, який наразі просуває свій новий фільм "Маестро", на прем'єрі картини в Лос-Анджелесі позував на червоній доріжці з 37-річною співачкою й актрисою Леді Гагою. Пара знаменита тим, що разом знімалася в картині "Зірка народилася" 2018 року. Драма претендувала на "Оскар" у восьми номінаціях, зокрема "Найкраща чоловіча роль" (Купер), "Найкраща жіноча роль" (Гага), але нагороду отримала в категорії "Найкраща пісня" за трек "Shallow". Ба більше, вони так щиро зіграли кохання на екрані, що потім їм приписували роман по-справжньому.

На червоній доріжці Леді Гага мала ефектний вигляд у розкішному чорному штанному костюмі зі срібною обробкою. Піджак зірка одягла на голе тіло. Її платинові локони були укладені в стильну зачіску, а образ завершував чорний оксамитовий клатч.

Кері Малліган, Леді Гага і Бредлі Купер Фото: Getty

Зірка з радістю супроводжувала Купера до глядацької зали разом із його шестирічною донькою Леєю. Дівчинка зіграла в стрічці епізодичну роль.

Новий фільм Купера як режисера і виконавця головної ролі "Маестро" розповідає про давні стосунки між диригентом-композитором Леонардом Бернстайном (Купер) і актрисою Феліцією Монтеалегре Кон Бернштейн (Кері Малліган).

Спочатку режисером картини мав виступити Стівен Спілберг, але Бредлі зумів переконати його віддати йому цю роботу. Спілберг погодився, але залишився одним із продюсером картини.

Ще до виходу фільму Купер зазнав критики. Накладний ніс актора в картині про диригента Леонарда Бернстайна викликав критику в мережі, адже створює "карикатурний образ єврея".

Голлівудський актор сказав, що негативна реакція через його протез у носі не застала його "зненацька".

"Правда в тому, що... я робив весь цей процес із любов'ю, і мені так зрозуміло, звідки я родом", — заявив він.

Леді Гага і Бредлі Купер та їхня оскароносна пісня "Shallow" у фільмі "Зірка народилася"

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер дав рідкісний коментар про виховання дочки.