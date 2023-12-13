Вагітна Сієнна Міллер з'явилася на обкладинці Vogue

Актриса чекає на другу дитину від свого бойфренда Олі Гріна.

Сієнна Міллер, яка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, стала зіркою зимового випуску Vogue. Актриса чекає на другу дитину. І під час інтерв'ю вона випадково розкрила стать свого майбутнього малюка.

Хоча вона була на очах у публіки половину свого життя, акторка Сієнна Міллер, як і раніше, користується загальним захопленням у всьому світі.

Сієнна Міллер

Особливо зараз, коли 41-річна Міллер чекає на другу дитину від свого 27-річного бойфренда Олі Гріна. У Сієнни вже є донька Марлоу від актора Тома Старріджа.

Сієнна Міллер і Олі Грін

Але тепер дитина вже на підході, сказала Сієнна, що вона бореться зі своїми власними упередженнями про те, що вона не юна мати, і їй потрібно навчитися перестати через це жартувати.

"Мені б хотілося дійти до того моменту, коли я не відчуватиму необхідності жартувати про те, що я старша і в мене є дитина", — відверто каже вона.

А у відео, яке вона зняла для Vogue, Сієнна розповіла, що вагітність була незапланованою.

"Мені дуже пощастило. Я не намагалася завагітніти. Це стало для мене повною несподіванкою", — зізналася актриса.

Сієнна Міллер

Про те, що цього разу змінилося, вона сказала: "У мене є очікування там, де раніше в мене їх не було. Я відчуваю себе набагато більш підготовленою психологічно, ніж була з Марлоу".

Багато друзів актриси і фотомоделі публікують інформацію в її профілі, зокрема її близька подруга Емілі Блант, яка розповідає, що Грін ідеально підходить Міллер.

"Я бачу в ньому так багато від неї... у тій волелюбній, допитливій, нехитрій рисі, яка в нього є. Він із тих хлопців, яких можна взяти з собою куди завгодно, і він усім сподобається", — каже Блант.

За словами Емілі, Сієнна вже давно хотіла ще одну дитину.

А під час інтерв'ю Міллер випадково проговорилася, що чекає на дівчинку.

На запитання, чи рада Марлоу стати старшою сестрою, Міллер перепитала: "Мати сестру?". Молодша сестра? О, стать розкрилася випадково. У мене буде дівчинка".

Сієнна Міллер із донькою Марлоу

Першу дитину Сієнна народила завдяки кесаревому розтину, що було для неї несподіванкою, бо вона готувалася до природних пологів. Тож зараз акторка сподівається, що малятко з'явиться на світ природним шляхом.

Нагадаємо, з Олі Гріном Сієнна зустрічається з 2021 року. Він молодший за неї на 15 років. Коли Олі виповнилося 27 років, вона пожартувала, що нарешті не у стосунках із 26-річним юнаком.

Раніше у неї був довгий роман з Джудом Лоу, але пара розлучилася, коли Джуд зрадив їй з нянею своїх дітей.

Потім у неї був роман з актором Рісом Івансом, за якого вона відмовилася вийти заміж, і стосунки з актором Балтазаром Гетті.

Нещодавно Сієнна Міллер в ефектному вбранні від Schiaparelli з'явилася на червоній доріжці заходу Vogue World у Лондоні.