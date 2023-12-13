Дженніфер Лопес показала розкішну ялинку у своєму дорогому маєтку (фото)

Для фотосесії зірка обрала ансамбль, який гармоніював з ялинкою та прикрасами будинку до Різдва.

Знамениті та багаті вже щосили готуються до Різдва і Нового року, купуючи ялинки, прикрашаючи свої маєтки і показуючи перші фото. Не стала винятком і 54-річна співачка й актриса Дженніфер Лопес, яка опублікувала в соцмережах кадри своєї розкішної ялинки та себе коханої.

На знімках зірка позувала на тлі святкової вічнозеленої рослини, прикрашеної морозними сосновими шишками, гірляндами теплих тонів і різноманітними золотими прикрасами.

Лопес, яка дуже серйозно ставиться до різдвяних прикрас (минулого року вона навіть встановила тему свята: "Колібрі"), зберегла колірну гаму біля підніжжя високої ялинки з подарунками, загорнутими в золотий папір і прикрашеними сосновими шишками.

Ба більше, навіть одяг для фото артистка вибрала в тон: на ній була біла блуза, довга парчева спідниця теплих відтінків і сріблясті босоніжки на підборах з масивною платформою, прикрашені маленькими бджілками. Її волосся традиційно гладко зачесане і зібране в пучок, а у вухах — сережки з білого золота.

Кадри зроблені в будинку співачки та її чоловіка Бена Аффлека в Беверлі-Гіллз, який обійшовся їм майже в 61 мільйон доларів. Подружжя довго шукало маєток своєї мрії, придивляючись до елітної нерухомості вартістю в десятки мільйонів.

На великій території є 12 спалень і 24 ванні кімнати, а також відкритий спортивний комплекс з майданчиками для гри в баскетбол і піклбол. Після купівлі цього маєтку Лопес виставила на продаж свій будинок з дев'ятьма спальнями, 12 ванними кімнатами і домашнім кінотеатром.

Бен Аффлек вчинив так само і вирішив позбутися свого холостяцького гнізда. У серпні він виставив свій будинок у Пасифік-Палісейдс за 30 мільйонів доларів. Маєток у Лос-Анджелесі площею 13 500 квадратних футів має сім спалень, дев'ять ванних кімнат і розташований недалеко від шикарного заміського клубу Riviera.

Раніше Фокус писав, що Лопес в анонсі своєї нової пісні показала розкішний басейн на території сімейного маєтку.