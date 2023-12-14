Селена Гомес показала знімок з новим бойфрендом (фото)

Артистка та продюсер зустрічаються з літа 2023 року, проте тривалий час приховували роман.

31-річна американська співачка Селена Гомес поділилася новим кадром з коханим, музичним продюсером Бенні Бланко, 35. Фото артистка виклала в Instagram з понад 429 млн підписників.

На чорно-білому знімку Бланко обіймає свою кохану, яка в цей момент широко посміхається.

Про стосунки Селени та Бенні стало відомо лише у грудні 2023 року, проте вони почали зустрічатися за пів року до цього, що ретельно приховували від фанатів. Співачка зізнавалася, що бойфренд ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший.

Селена Гомес та Бенні Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

Раніше пара працювала разом над піснями Селени. Також Бланко був присутній на дні народження артистки влітку 2023 року. Судячи з усього, тоді їхній роман і почався.

Селена Гомес та Бенні Бланко Фото: Selena Gomez/Instagram

До цього Гомес тривалий час зустрічалася з Джастіном Бібером, з яким закінчила стосунки у 2018 році. Тоді ж співак одружився з моделлю Гейлі Бібер. Також у списку романів Селени були Ендрю Таггарт, Зейн Малік, Нік Джонас, The Weeknd та зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер.

Попри те, що Бібер та його обраниця Гейлі одружені понад пʼять років, час від часу фанати цькують модель та вважають, що співак досі кохає Селену. Проте самі знаменитості конфлікт заперечували.

Нагадаємо, Селена Гомес зʼявилася на публіці у стильному хутряному пальті.

Також Фокус писав про результати схуднення Селени Гомес.