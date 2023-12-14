Російський дизайнер Гоша Рубчинський приєднався до бренду Каньє Веста

Раніше Рубчинський заявив, що йде з бренду Comme des Garçons.

Каньє Вест, який встиг вплутатися в скандал з групою Backstreet Boys, оголосив, що знайшов нового дизайнера для свого бренду YEEZY. Новим керівником відділу дизайну став російський дизайнер Гоша Рубчинський. Про це пише Hypebeast.

"Прихід цього легендарного російського дизайнера в YEEZY, видатний світовий бренд у сфері музики і моди, є важливою віхою в історії дизайну", — йдеться в повідомленні.

Пост Каньє Веста

38-річний російський модний діяч також поділився заявою в Instagram: "Ми раді представити новий напрямок модного бренду Гоші Рубчинського як незалежного творчого центру. Відійшовши від сімей Comme des Garçons і Rassvet, наш бренд прокладає свій власний шлях. Під творчим керівництвом Гоші ми готові реалізувати нові захопливі проєкти та співпрацю, які втілюють наш дух незалежності та творчого прагнення. Ми вдячні за постійну підтримку нашої спільноти, яка підживлює нашу подорож".

Гоша Рубчинський зовсім недавно брав участь в оформленні обкладинки спільного альбому Ye і Ty Dolla $ign Vultures.

Нагадаємо, у 2018 році Рубчинський опинився в центрі секс-скандалу. У соцмережах було опубліковано його листування з 16-річним Яном Сільфверлінгом, якого дизайнер просив надіслати йому оголені фото.

Рубчинський заявив, що таким чином проводив кастинг і коли юнак став занадто наполегливим, заблокував його. Але Adidas припинив із ним співпрацю.

Крім Рубчинського, свою позицію з приводу скандалу висловив президент будинку моди COMME des GARÇONS та інвестор брендів Гоші Едріан Йоффе: "Ми продовжуємо підтримувати Гошу через повну відсутність будь-яких доказів того, що він зловживав своїми повноваженнями або зробив що-небудь незаконне. Тепер класичний кастинг майже не практикується, і багато хто проводить кастинги в соцмережах. Ми віримо, що людина невинна, поки її вину не доведено. І належна перевірка фактів має стати стандартною процедурою".

Раніше Тейлор Свіфт, яка стала "людиною року" на думку журналу TIME, пройшлася в інтерв'ю по Весту, з яким у неї давній конфлікт, та по його колишній дружині Кім Кардаш'ян, назвавши їх "сміттям".