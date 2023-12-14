Кайя Гербер з Остіном Батлером відвідала премʼєру фільму (фото)

Нова картина Джорджа Клуні розповідає про команду з веслування, яка представляла США на Олімпіаді в Німеччині.

22-річна американська модель Кайя Гербер і її бойфренд Остін Батлер, 32, напередодні разом прибули на показ фільму "Хлопці в човні". Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара трималася за руки, коли вони входили в Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Закохані доповнювали одне одного повністю темними ансамблями.

Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Донька супермоделі Сінді Кроуфорд виглядала елегантно в довгій чорній сукні, яка сягала її щиколоток. Юна модель була в чорних шкіряних черевиках, і вона зігрілася в зимовий вечір завдяки об’ємному синьому пальту, яке вільно сиділо на її стрункій статурі.

Кайя доповнила образ лаконічною сумочкою та розпустила волосся.

Кайя Гербер та Остін Батлер

Остін тим часом продемонстрував темну бейсболку. Він одягнув чорну куртку і штани.

"Хлопці в човні" — біографічна спортивна драма Джорджа Клуні, заснована на документальній книзі Деніела Джеймса Брауна "Хлопці в човні: дев’ятеро американців та їх епічний пошук золота на Олімпійських іграх 1936 року" 2013 року.

Трейлер фільму "Хлопці в човні"

США були представлені на Олімпіаді в Берліні, яку приймала нацистська Німеччина, командою з веслування Вашингтонського університету, яка вийшла тріумфатором із золотою медаллю.

Нагадаємо, Кайя Гербер продемонструвала стильне пальто на зиму.

Також Фокус писав про появу на премʼєрі нового фільму Джорджа Клуні самого актора з його дружиною Амаль.