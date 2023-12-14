Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі з'явилася на публіці незвично одягненою

Дружина Каньє Веста була в довгому шкіряному плащі, що відрізняється від її попереднього вбрання, коли вона з'являлася на вулиці максимально роздягненою.

28-річна Б'янка Цензорі, дружина 46-річного репера Каньє Веста, відвідала вечірку з прослуховування нового альбому музиканта в Майамі і здивувала присутніх своїм вбранням. На відміну від більш ранніх виходів, цього разу дівчина була одягнена з ніг до голови, пише People Six.

До клубу вона увійшла, тримаючи на руках п'ятирічну Чикаго, доньку Кім Кардаш'ян і Каньє Веста. 10-річна Норм і восьмирічний Сейнт йшли поруч із ними. Чотирирічного Псалма, молодшого сина Каньє, на прослуховуванні не було.

Вест був одягнений у все чорне, а обличчя традиційно замотав футболкою. На ноги він одягнув ті самі шкарпетки, в яких останнім часом його постійно бачать на вулиці.

Що стосується Б'янки, то вона йшла в довгому шкіряному плащі, червоних черевиках зі зміїної шкіри і бандані, на якій була написана назва нового альбому Каньє "Vultures".

Ще до виходу платівки Каньє влип у новий антисемітський скандал. Минулого місяця стало вірусним відео, де репер і Кріс Браун танцюють під заголовну пісню з "Vultures", яка, на думку деяких користувачів соціальних мереж, містить антисемітську риторику.

У тексті пісні йшлося: "Як я антисеміт? Я щойно тр*хнув єврейську с*ку".

Браун після шквалу критики поспішив виправдатися.

"Я за життя і створюю музику для всього світу! Тому, будь ласка, не дайте себе обдурити, думаючи, що я поширюю ненависть або це круто! Це призначено для мільйона маленьких дітей, які дивляться на мене і можуть бути збиті з пантелику", - заявив він.

Фото: chrisbrownofficial

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест розлютився на Б'янку Цензорі за те, що під час візиту до Австралії вона порушила його правила, і тепер карає її.