Міла Куніс вперше за тривалий час вийшла на публіку (фото)

Знаменитість обрала святковий светр з новорічною тематикою.

40-річна американська акторка Міла Куніс вийшла у світ у Лос-Анджелесі після того, як її не бачили на публіці з кінця жовтня 2023. Про це пише Daily Mail.

Уродженка Чернівців одягнула светр у святковій тематиці білого, чорного, червоного та зеленого кольорів. На вбранні чергувалися смуги з червоними автомобілями, які привозили додому ялинки та самі дерева, вишикувані в ряд.

Сезонний светр вона поєднала з вузькими темно-сірими джинсами та сумочкою через плече. Біле спортивне взуття, низький хвіст і чорна маска на обличчі завершили образ Міли. Вона тримала в руках напій та розмовляла по телефону.

Міла Куніс

Це був доволі важкий рік для акторки: у вересні її розкритикували, коли стало відомо, що акторка та її чоловік Ештон Кутчер захищали свого партнера по "Шоу 70-х" Денні Мастерсона в характерних листах до судді на тлі процесу про зґвалтування.

Кутчер та Куніс одружилися у 2015 році та виховують двох спільних дітей — 9-річну доньку Ваятт Ізабель та 7-річного сина Димитрія.

Міла Куніс та Ештон Кутчер Фото: Ashton Kutcher/Instagram

Нагадаємо, Міла Куніс з чоловіком відвідала фермерський ринок влітку 2023.

Також Фокус писав про скандальну заяву Міли Куніс та Ештона Кутчера, що вони не залишать спадку своїм дітям.