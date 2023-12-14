"Однозначно": Лілія Ребрик відповіла, де народжуватиме

Зірка екрану та її обранець чекають на народження третьої доньки.

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зізналася, де планує народжувати третю дитину. Про це пише Оboz.ua.

Знаменитість вирішила не шукати лікарів та пологових за кордоном. Її третя донька зʼявиться на світ в Україні.

"Народжуватиму однозначно в Україні. Думаю, в тому самому медзакладі. Однак у цьому питанні поки що мало конкретики – вирішила, що визначуся вже ближче до терміну. Ми підібрали вже все найнеобхідніше для малечі, але ще нічого не купували", — зазначила мама двох дітей.

Як відомо, малюк народиться в березні 2024 року. Дівчинка стане третьою дитиною Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого, які одружені з 2011 року.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Зіркова пара вже виховує двох доньок — Діану та Поліну. Подружжя придбало будинок під Києвом до повномасштабного вторгнення, а наразі робить там ремонт.

"Але до народження нашої дівчинки в березні ми точно не встигнемо туди заїхати. Малеча буде з нами в спальні, а коли вже переїдемо – то кожна з дівчат матиме свою кімнату", — зізнається вагітна втретє телеведуча.

Лілія Ребрик

Нагадаємо, Лілія Ребрик оголосила про третю вагітність восени 2023 року.

Також Фокус писав про бажання Лілії Ребрик народжувати в приватному пологовому будинку.