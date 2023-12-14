Не мова вбиває дітей: Лобода прокоментувала своє рішення співати російською (відео)

За словами української співачки, мова не належить владі Росії, адже в такому разі всім би довелося відмовитися від її використання. Зараз вона має намір продовжувати писати хіти як українською, так і російською.

Відома українська співачка Світлана Лобода зробила нові заяви стосовно мови. Вона продовжить писати пісні як українською, так і російською, щоб усі змогли зрозуміти вміст. На цю тему вона висловилася в інтерв'ю російській службі BBC, яке було опубліковано 14 грудня.

За її словами, вона зробила кілька композицій українською мовою для "локального ринку", однак це зовсім не означає, що всі її пісні будуть такими. Вона продовжить писати і виконувати свої пісні російською, хоча розуміє гостроту питання.

"Я багато роблю пісень українською мовою, ці пісні не зрозумілі моїй російськомовній аудиторії, тому я від самого початку говорила, що не планую перекладати українською свої пісні, які були написані російською мовою. Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для своєї російськомовної аудиторії, тому що вона дуже велика і це люди, які мене підтримують. Я знаю, що питання російської мови сьогодні дуже гостре в Україні. Але по світу, в Європі люди там, де я виступаю, говорять російською мовою", — заявила Світлана Лобода.

Українська співачка також зазначила, що "не російська мова зараз вбиває дітей і дорослих", а більша частина країни і зовсім продовжує використовувати в мові не українську.

Сама мова, продовжує артистка, не належить виключно російській владі, адже за такого сценарію ніхто не став би її використовувати. У сучасному світі мільйони людей розмовляють російською.

Під час поїздок в Україну, продовжує Світлана Лобода, вона використовує в промові виключно українську, проте за кордоном продовжує використовувати російську, адже аудиторія її розуміє.

Російський журналіст Валерій Таран, який і брав інтерв'ю у співачки, окремо поставив запитання стосовно того, як можуть сприймати її позицію люди в Україні, і чи є вона сьогодні "найбільшою зіркою" в країні.

"Я не знаю. Українці можуть сказати. Я відчуваю себе маленькою людиною, я вже сказала про це. Мені дуже шкода, що я нічого не можу змінити", — продовжує Світлана Лобода.

Варто звернути увагу на висловлювання співачки про людей, які продовжують проживати в Росії, навіть якщо не підтримують війну. Вона їм співчуває, адже вони нібито виявилися заручниками ситуації.

Тих росіян, які зважилися виїхати з країни і почати життя з нуля, вона похвалила, адже потрібно мати сміливість і мужність на це.

"У нас дуже багато родичів живе в Росії і в дуже багатьох наших друзів родичі живуть у Росії. І багато хто просто не розуміє, що їм робити. Вони вже люди у віці. Точно так само в кожній країні є хороші і погані люди. Говорити про те, що ми всі винні, чому в нас таке керівництво, але в Україні теж часто були незадоволені керівництвом, яке було", — підсумувала артистка.

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Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що Світлана Лобода захистила таксиста, який відмовився говорити українською мовою. Вона опублікувала у своїх соціальних мережах ролик, у якому водій подякував усім "небайдужим людям". Артистка після цього запросила його на роботу.

25 червня повідомлялося, що Світлана Лобода влаштувала невеликий конфлікт перед концертом у Харкові. Артистка вирішила поцікавитися у дівчини, чи заплатив їй хто-небудь гроші за організацію одиночного пікету з плакатом "Харків без Лободи". Наступного дня співачка заявила, що ситуацією зараз маніпулюють і вона поважаєдівчину за її позицію.