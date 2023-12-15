44-річна Розаріо Доусон незабаром стане бабусею

Акторка має прийомну доньку, яка незабаром народить первістка

44-річна Розаріо Доусон, відома роллю в фільмі "Зоряні війни" та серіалах "Шибайголова", "Люк Кейдж", "Джессіка Джонс" та інших, повідомила, що незабаром вперше стане бабусею. Поробицями вона поділилася в інтерв’ю виданню Page Six.

Зокрема, акторка відзначила, що первістка незабаром народить її донька Ізабела, якій виповнилося 21 рік.

Як уточнила зірка фільму "Зоряні війни" первісток з’явиться на світ у наступному році, однак вона ніяк не дочекається, коли стане бабусею.

Варто відзначити, що це не рідна донька акторки. Вона усиновила дівчинку, коли їй було 11 років. Акторка не приховує, що дівчинка не рідна, однак не часто говорить про неї публічно. Відомо, що при народженні дівчинка мала ім’я Лола.

Про особисте життя Розаріо Доусон мало що відомо. В мережі немає інформації про заміжжя акторки. Рідних дітей в неї також немає.

Раніше в інтерв’ю Розаріо Доусон, зізнавалася, що на усиновлення дитини наважилася через свого вітчима, який у віці 21 рік взяв її маму з дитиною на руках, тією дитиною була Розаріо. Коли її мама завагітніла їй було 16 років. Біологічний батько акторки покинув їх, а вітчим все життя виховував її як рідну. Тому Розаріо Доусон наважилася взяти дитину з дитячого будинку. Вона також відзначила, що час іде, а її мама та бабуся хочуть поняньчитися з онуками.

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